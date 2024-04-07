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Dünya

Çocuklar gülsün diye

Türkiye’den birçok insani yardım kuruluşu, İsrail zulmü altındaki Gazze halkına bayramda da yardım ulaştıracak.

Saliha Engin
04:00 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 02:36 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çocukların yüzünü biraz olsun güldürmek isteyen sivil toplum kuruluşları, çocuklara bayramlık dağıtacak. Türkiye’den fitrelerini Gazze’ye gönderen yardımseverlerin nakdi destekleri de bayram harçlığı olarak dağıtılacak.

* İHH Kuzey Afrika ve Orta doğu Masası Koordinatörü Umut Bilgin: Gazze’nin kuzeyinde 1200, güneyinde ise 1000 gömlek, pantolon ve ayakkabı dağıtmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kurabiye ve tatlı da dağıtacağız.

* Deniz Feneri Afrika ve Orta doğu Sorumlusu ve Deniz Feneri Genel Müdürü Fatih Şanal: Fitrelerini bize emanet eden bağışçılarımız var, onların yardımlarını ulaştıracağız. Ağırlıklı olarak nakdi yardımlarımız olacak.

Her aileye 100 dolar olacak şekilde bayram harçlığı dağıtacağız.

* Verenel Derneği, Gazzeli çocuklara 10 bin bayramlık dağıtacak.

* Yeryüzü Çocukları Derneği de Gazze’de 250 çocuğa bayramlık, 100 çocuğa harçlık ve oyuncak içeren hediye paketi dağıtımı yapacak.



#Filistin
#Gazze
#İHH
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