Çocuklar gülsün diye

Çocukların yüzünü biraz olsun güldürmek isteyen sivil toplum kuruluşları, çocuklara bayramlık dağıtacak. Türkiye’den fitrelerini Gazze’ye gönderen yardımseverlerin nakdi destekleri de bayram harçlığı olarak dağıtılacak.
* İHH Kuzey Afrika ve Orta doğu Masası Koordinatörü Umut Bilgin: Gazze’nin kuzeyinde 1200, güneyinde ise 1000 gömlek, pantolon ve ayakkabı dağıtmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kurabiye ve tatlı da dağıtacağız.
* Deniz Feneri Afrika ve Orta doğu Sorumlusu ve Deniz Feneri Genel Müdürü Fatih Şanal: Fitrelerini bize emanet eden bağışçılarımız var, onların yardımlarını ulaştıracağız. Ağırlıklı olarak nakdi yardımlarımız olacak.
Her aileye 100 dolar olacak şekilde bayram harçlığı dağıtacağız.
* Verenel Derneği, Gazzeli çocuklara 10 bin bayramlık dağıtacak.
* Yeryüzü Çocukları Derneği de Gazze’de 250 çocuğa bayramlık, 100 çocuğa harçlık ve oyuncak içeren hediye paketi dağıtımı yapacak.