Çocuklar gülsün diye

Dünyanın farklı yerlerinde çeşitli şekillerde işgalcilerin Filistinliler üzerindeki soykırım politikasına tepki gösteren insanlar, Gazze'de akan masum kanının durmasını istiyor. Eli kanlı İsrail ise bu protesto ve tepkilere hiç aldırış etmiyor. Filistin için Yeni Zelanda'da düzenlenen halka açık bir etkinlikte dikkat çeken görüntüler oluştu. İşgalcilerin yaptığı zulüm karşısında direnmeye çalışan Filistinliler için, Yeni Zelandalı vatandaşlar milli dansları olan Haka dansını yaptı.