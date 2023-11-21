Çocuklardan “Gazze’yi yok edin” şarkısı

Terörist İsrail devletinin Gazze’ye saldırıları nedeniyle binlerce çocuk şehit oldu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde şehit olan bu çocuklar için Sultanahmet ve Üsküdar’da gösteriler düzenlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Üsküdar’da “Gazze’ye El Ver” sloganıyla ile Gazze haritasının üzerine el izi bıraktı.

Yeryüzü Çocukları Derneği, İHH Çocuk, Mutlu Yuva Derneği, TÜGVA İstanbul, BAKAP, Filistinli Kadınlar Dayanışma İnisiyatifi, Siyer Vakfı ve Hucurat Hareketi’nin destekleriyle Sultanahmet’te toplanan yüzlerce kişi de bebek ölümlerine çıngıraklarla “Gazzeli Bebekler İçin Ses Ver!” eylemi yaptı.

KUVÖZLER MEZAR OLDU

Sultanahmet Meydanı’nda sloganlarla ve çıngırak sesleriyle başlayan eylemde konuşan Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun, “Biz yetişkinler çocukların haklarını korumak konusunda sınıfta kaldık. Bugün 20 Kasım Çocuk Hakları Günü, gönül isterdi ki bugün size çocukların oyun oynama hakkı, eğitim hakkı, fikirlerini özgürce ifade edebilme hakkı üzerine konuşalım. 1989’dan bu yana çocukların en temel hakkı olan ‘yaşama hakkı’nın Gazze’de nasıl hiçe sayıldığına şahit oluyoruz. İsrail 7 Ekim’den bu yana 5 bin 500 yavrumuzu katletti. Kuvözler çocukların hayatta kalmaları için kullanılır. Ama İsrail bu küvezleri bebeklerin mezarı haline getirdi. Tam 44 gündür bu katliam devam ediyor. Sessiz kalan tüm dünya liderlerine sesleniyoruz bu acizliğinizi bu insanlık unutmayacak. Bebek katillerinin yargılanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

SESSİZ KALMAYIN

13 yaşındaki Fatma Zehra Tekocak, “Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım vicdan sahibi insanların harekete geçmesini mecbur kılıyor. Dünya liderlerinin nerdeyse tümünün sessiz kalması kabul dahi edilemez. Başka coğrafyalardaki çocukların ölümüne sessiz kalanlar kendi çocukları için güvenli bir gelecek inşa edemez” diye konuştu.

ÇOCUKLARIN HAKLARI ELLERİNDEN ALINIRKEN DÜNYA NEREDE

Üsküdar’da konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, ise şunları kaydetti: “Gönül isterdi ki bugün; çocuklarımıza hem ülkemizde hem de dünyada nasıl daha iyi şartlar sunarız, onlar için nasıl daha iyi bir gelecek hazırlayabiliriz bunları konuşalım. Fakat dünyanın birçok yerinde, kendi topraklarında ‘Yaşama Hakkı’ ellerinden alınan çocuklar var. Sözün bittiği değil artık insanlığın bittiği yerdeyiz! Dünyanın gözü önünde çocukların, kadınların, sivillerin başına bomba yağarken; bebekler annelerinin kucaklarında, karınlarında öldürülürken, Filistin’de bir soykırım yaşanırken, sağır edici bir sessizlik yaşıyoruz... Halkların ateşkes çağrısına özellikle özgür ABD, medeni batı ve onları yönetenler sessiz; insani ateşkese dahi sessiz! Biz ise onların umutlarına, yarınlarına; Gazze’nin çocuklarına el vermek için buradayız! Gazze’nin çocuklarını, daima hatırlamak için buradayız!”

UNICEF’in suskunluğu dehşet verici

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Yıldızkule’deki Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Ofisi önünde Filistin için destek gösterisi düzenledi. Filistin bayrağı ile İsrail ve ABD aleyhinde pankartlar açan grup adına MAZLUMDER yöneticilerinden Esra Duru basın açıklaması yaptı. Çocuk Hakları Sözleşmesi anılırken bugün dünyanın her yerindeki çocukların, mazlum olsun ya da olmasın, ekranlara bakıp UNICEF’in nerede olduğunu sorduklarını ifade eden Duru, şöyle konuştu: “Çünkü dünya tarihinde eşi benzeri az görülen bir vahşet ve soykırım uygulayan Irkçı Apartheid İsrail rejiminin, Gazze’de yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek ayrımı yapmayan vahşeti adeta kanları dondururken vicdan sahibi bütün insanları hayrete düşüren asıl konu ise dünyaya çocuk hakları dersi veren, çocuklar üzerinden bütün dünyada sözde yardım ve eğitim faaliyetleri yürüten UNICEF’in suskunluğudur.”

Batı Şeria’da en kanlı ay

7 Ekim’den bu yana Gazze’de 5 bin çocuk öldüren terör devleti İsrail, geçtiğimiz ay Batı Şeria’da da Filistinli çocuklara son 56 yılın en kanlı ayını yaşattı. Gazze’de yaptığı katliamlar için Filistinli direnişçilerin varlığını öne süren İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da herhangi bir rehine ya da silahlı direniş olmamasına rağmen benzer şekilde terör estiriyor. Öldürülen 52 çocukla beraber ekim ayı, Batı Şeria’da İsrail işgalinin başladığı 1967 yılından beri en fazla çocuğun öldürüldüğü ay oldu. Sivil toplum kuruluşlarına göre 2023 yılının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da 97 çocuk öldürülürken, bunların çok büyük bir çoğunluğu son 2 ayda meydana geldi.

İsrailli çocuklara soykırım şarkısı söylettiler

İsrail’de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde “Gazze’yi yok edin” çağrısı yapan şarkı söyletildi. İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN’ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklar, “2023 Dostluk Şarkısı (Friendship Song 2023)” isimli bir şarkıyı söylüyor.

Ancak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yayımlanan şarkının sözlerinde, Gazze için “yok etme” ve “orada bir şey kalmayacak” mesajları veriliyor. “Başka bir yıl, orada bir şey kalmayacak. Evlerimize güvenli bir şekilde döneceğiz”, “Bir yıl içinde hepsini yok edeceğiz. Ve sonra tarlalarımızı süreceğiz”, “Susmayacağız ve tüm dünyaya göstereceğiz. Düşmanlarımızı bugün nasıl yok ettiğimizi” gibi kan donduran sözlerin yer aldığı şarkı sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, şarkı platformdan kaldırıldı.

Çocuklar acı çekiyor

Terörist İsrail devleti 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 5 binden fazla çocuğu öldürdü. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ABD’li çocuklar ve aileleri Gazze’de hayatını kaybeden akranları için yürüdü. Washington’da Filistin için Amerikalı Müslümanlar adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen yürüyüş, Washington’daki Franklin Parkı’nda başladı. Çocuklar ve aileleri, ellerinde “Ateşkes şimdi. Gazze’de çocuklar acı çekiyor”, “Hiçbir çocuk terörist değildir”, “Bu Hristiyan anne utanıyor. Biden’a oy verdi ama bir daha asla”, “Hawaii’den Filistin’e işgal suçtur” pankartlarıyla parktan Beyaz Saray’a kadar yürüdü. Yüzlerce kişi, “Biden sen yalancısın”, “Filistin’e özgürlük”, “Utanın” “Hemen şimdi ateşkes istiyoruz” ve “Çocuklar için buradayız” sloganları attı. Gazze’deki çocuklar için yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları ve Gazze’deki yıkımı yansıtan fotoğraflar da taşıdı.

SANATÇILARDAN ‘SESSİZ PRTEOSTO’

Fransa’nın başkenti Paris’te ise sanat dünyasından yaklaşık 600 kişinin çağrısıyla ve binlerce kişinin katılımıyla başta Gazze olmak üzere Orta Doğu’da barışın hakim olması için “sessiz protesto” yapıldı. Arap Dünyası Enstitüsü’nün yakınlarında başlayan gösteriye Kültür Bakanı Rima Abdul-Malak, eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, Fransız aktrisler Emmanuelle Beart, Isabelle Adjani ve Ariane Ascaride’in yanı sıra sanat ve kültür camiasından birçok isim katıldı. ‘Sessiz protestoda’ slogan atılmazken, yürüyüşe katılanlar ellerinde metrelerce uzunlukta beyaz bir afiş taşıdı.







