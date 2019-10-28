Dünya Çocukların beynini yıkıyorlar
AVRUPA

Çocukların beynini yıkıyorlar

İsveç’te ilkokullarda çocuklara zorunlu olarak izletilen ‘Lilla Aktuellt’ adlı televizyon programında, Türkiye aleyhinde skandal ifadeler kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç devlet televizyonunun çocuklara yönelik haber programı olan Lilla Aktuellt, 1993 yılından bu yana yayınlanıyor.
İsveç devlet televizyonunun çocuklara yönelik haber programı olan Lilla Aktuellt, 1993 yılından bu yana yayınlanıyor.

Televizyon programında Türkiye’nin Hristiyan ve Kürtleri katleden devlet olarak gösterilmesine Türk aileleri tepki gösterdi. İsveç’teki eğitim skandalına tepki gösteren aileler, ülkede devlet eliyle ilkokul çocuklarının beyinlerinin Türk düşmanlığı ile yıkandığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Ailelerden Zeliha Cömert Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokula giden çocuğunun, kendisine ‘Türkiye’nin neden Kürtleri ve Hristiyanları katlettiğini’ sorduğunda şoke olduğunu belirtti. Oğluna bunu nerden çıkardığını sorduğunda, ‘Okulda Lilla Aktuellt izledik orda öğrendim’ cevabını aldığını söyledi. Zeliha Cömert Taşkın, paylaşımının devamında okul yönetimine tepki göstererek, çocuklar arasında Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını, oysa Türkiye’nin sadece bir terör örgütü ile mücadele ettiğini, hiç kimseye saldırmadığını, okul yönetimine aktardığını paylaştı.

ÖZÜR BEKLİYORUZ

  • Türk ailelerin benzer şikayetleri Türkiye Cumhuriyeti Stockholm Büyükelçiliği’ni harekete geçirdi. Büyükelçilik, yaşananlarla ilgili yayıncı kuruluştan özür beklendiği talebini iletti.

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