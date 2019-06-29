Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li mevkidaşı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise, "S-400 konusuna bakıyoruz. Türkiye'nin Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence kendilerine adil davranılmadı" dedi.





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