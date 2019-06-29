Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDli mevkidaşı ile görüşüyor
ASYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li mevkidaşı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

Haber Merkezi AA
Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump
Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden öte stratejik ortaklığımız var. Bu birçok alanda işbirliğimizi teşvik ediyor. Bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise, "S-400 konusuna bakıyoruz. Türkiye'nin Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence kendilerine adil davranılmadı" dedi.


Ayrıntılar geliyor...

Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi kapsamında Rus mevkidaşı Putin ile görüştü.
Kredi kartı faiz oranları düştü

Kredi kartı faiz oranları düştü

Merkez Bankası'nın aldığı karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli.
72 bin ret 6 bin iade

72 bin ret 6 bin iade

​OHAL Komisyonu yapılan başvuruların yüzde 61'ini sonuçlandırdı.
Cari açığa<br>ilaç ihracatçı

Cari açığa
ilaç ihracatçı

​Harvard Üniversitesi Profesörü Dante Roscini'den Türkiye'ye tavsiye.
ABD küstahlığı

ABD küstahlığı

Filistin'i bölmek isteyen ABD'den 'Filistin'e çalıştay suçlaması.
Oğlu da<br> yaptırım listesinde

Oğlu da
yaptırım listesinde

ABD, Maduro'nun oğlu Guerra'yı yaptırım listesine aldı.
Babel Aslan oldu

Babel Aslan oldu

​Galatasaray, Ryan Babel'i kadrosuna kattı.
BDDK onayladı

BDDK onayladı

​Denizbank, Emirates NBD Bank PJSC'ye devredildi.
Volkswagen'e çağrı:<br>Türkiye'de 'elektrikli' üretin

Volkswagen'e çağrı:
Türkiye'de 'elektrikli' üretin

​Alman otomotiv devine Türkiye'deki yatırım için yeni öneri.
MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

İhanete karışan tüm üst düzey isimlere ceza yağdı.
İBB'de toplu istifa

İBB'de toplu istifa

Genel Sekreter Baraçlı ve yardımcıları görevden ayrıldı.
Hiç bir çalışma yok

Hiç bir çalışma yok

​Ulaştırma Bakanlığı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açıklaması
Yüzde 15<br> artış yapıldı

Yüzde 15
artış yapıldı

​EPDK'dan elektrik zammına ilişkin açıklama yapıldı.
Atina roket ve füze menzilimizde

Atina roket ve füze menzilimizde

​Çipras'ın 'Ordumuz hazır' lafı Türkiye için 'boş' bir tehdit.
Hayatını feda etti

Hayatını feda etti

​Mursi, özgürlüğünü insanlığın yüksek değerleri uğruna verdi.
50 kontenjana<br>10 bin başvuru

50 kontenjana
10 bin başvuru

​İstiklal Caddesi'nde kuyruğu görenler aştı kaldı.
İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

İdlib'de rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Suriye açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.