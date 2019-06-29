Trump: Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile basına kapalı gerçekleşen görüşmesi TSİ 07.14'te başladı ve yaklaşık olarak 35 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

"Stratejik ortaklığımız devam edeceğine inancım tamdır"

Görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye adil davranılmadı"

ABD Başkanı Trump ise, "S-400 konusunu karışık, farklı çözümler arıyoruz.Türkiye'nin Patriotları almasına izin vermediler, Obama yönetimi izin vermedi, bu sebeple başka füze almak zorunda kaldılar. Bence kendilerine adil davranılmadı." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde TSİ 05.00'te başlayan görüşmesi 55 dakika sürdü.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.







Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkan başlıklar şöyle:

"S-400 konusunda aksama söz konusu değil"

Son dönemde ilişkilerimizde çok ciddi ivme yakaladık. İşbirliğinin S-400 mutabakatıyla ilerlediğini görüyoruz. S-400 mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil. Şu anda gözler, bu işin sevkiyatıyla ilgili süreçte.

Şu anda gözler, bu işin sevkiyatıyla ilgili süreçte. "Akkuyu Nükleer Santrali’nin 2023’te devreye alınması önemli çok önemli"

Tabii çok daha önemlisi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor. Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz.

Ayrıca nükleer olmayan malzemelerin Türkiye piyasasından tedariki hususuna da önem atfediyoruz. "Vize muafiyeti konusunda istediğimiz noktada değiliz"

8. Üst düzeyli İstişari Konsey Toplantısında vardığımız mutabakatın neticesinde resmi pasaportlarla ilgili teknik çalışmaların başlatıldığını öğrendim. Bunun kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını da bekliyoruz. Bununla birlikte vize muafiyetinin sağlanması konusunda henüz istediğimiz noktada değiliz . Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız.

. Bunu hızlandırırsak çok çok daha memnun olacağız. Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

2018’de İkili ticaret hacmimiz yüzde 15 arttı. Her iki taraftan da yaklaşık 10 milyar dolarlık ciddi miktarda karşılıklı yatırımlar söz konusudur. Buna ilaveten 900 milyon avroluk bir ortak yatırım platformu üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

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Merkel'le de görüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.