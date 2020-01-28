Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalde 7 anlaşma imzalandı
AFRİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de: 7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ortak açıklama yaptı. Ortak basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Sall huzurunda iki ülke arasındaki 7 anlaşma imzalandı. Erdoğan, "Bugünkü hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolardır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. İş adamlarımız Senegal'e daha hızlı hizmet için hazırdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacmini 66 milyon dolar seviyesinden 401 milyon dolar seviyesine çıkardık. Senegal ile ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı

Ortak basın toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Sall huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

Buna göre, iki ülke arasındaki "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Senegal Silahlı Kuvvetleri Bakanı Sidiki Kaba tarafından imzalandı.

"Dakar Yunus Emre Kültür Merkezi'nin (YETKM) Açılışına İlişkin Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Senegal Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Senegalliler Bakanı Amadou BA tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasında "Eğitim İşbirliği Anlaşması"na ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Senegal Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Senegalliler Bakanı Amadou Ba imza koydu.

"Afet Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı" ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Senegal İçişleri Bakanı Aly Ngouille Ndiaye tarafından imzalandı.

"Diasporaya İlişkin Konularda İkili İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou BA tarafından imza altına alındı.

İki ülke arasında "Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"na ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Senegal Spor Bakanı Matar Ba imza koydu.

"Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü" ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Önal ve Senegal Arşivleri Başkanı Fatoumata Cisse Diarra tarafından imzalandı.

"Bugünkü görüşmelerimizde gerek heyetler arası gerekse 7 anlaşmanın imzalanmasıyla dolu dolu bir günü şuan itibariyle geride bıraktık.

2018 hedeflerimizin birçoğunu başarıyla hayata geçirdik.

400 milyon dolarlık hedefe aynı yıl içinde ulaştık.

  • Bugünkü hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolardır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum.

İşadamlarımız Senegal'e daha hızlı hizmet için hazırdır.

Az sonra katılacağımız Türkiye-Senegal iş forumu işadamlarımızı daha da teşvik edecektir.

Senegal FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir.

TİKA gibi kurumlarımızla Senegal'de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Geleceği inşaa etmeyi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz.

Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli.

50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli.

Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak.

Savunma Sanayii'nde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.

SORU-CEVAP

(Trump ve Merkel ile Libya görüşmeleri...) Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere biz nezaket telefonuydu. Bu da Elazığ ve Malatya'daki deprem, 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 1600 civarında yaralının olduğu bir depremdi. Enkazların altından çok sayıda vatandaşımızın kurtarılması da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Gerek köy ve mahallelerde, gerek merkezlerde inşaatların planlanması Bakanlığımız taraıfndan yapıldı. Kış mevsimine girmemiz nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Sayın Trump'ın bu noktada araması bir nezaketti, biz de kendilerine teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa haberleşiriz dedik. Libya'yı, İdlib'i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk. Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği - Tunus'a- gelmedi. Moskova'dan da kaçtı. Berlin'de otel odasından saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner.

BMGK'nın tanıdığı Sarrac var bir de. Bunların karşılıklı olarak devam eden mücadelenin siyasi alana dönüşmesi, siyasi alanda da Libya halkının kjendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

Hafter lejyonerdir, maaşlı askerdir. Hafter'in uluslararası camiada resmi kimliği ve kişiliği yok. Hafter, Kaddafi'ye de ihanet etmişti.

İdlib'de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme sözkonusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hassassiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib'in barışla sona erdirilmesi."

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