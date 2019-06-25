Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Cuntacı Sisi tutuklama kampanyası başlattı
ORTADOĞU

​Sisi’den tutuklama kampanyası başlattı

Cuntacı Sisi tutuklama kampanyası başlattı

Darbeci Sisi yönetimi, yakıt ve emtia fiyatlarına yapılan yüksek orandaki zamlar ile Bahreyn Atölyesi’ne karşı çıkanlara karşı bugün geniş çaplı bir tutuklama kampanyası başlattı. Tutuklananlar arasında avukatlar, bir çok gazeteci, eski Mısırlı milletvekili Ziyad al Alimi ve çok sayıda eylemci var.

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Cuntacı Sisi, bir çok kişiyi tutuklamaya devam ediyor.
Cuntacı Sisi, bir çok kişiyi tutuklamaya devam ediyor.

Mısır'da darbeci Sisi yönetiminin baskı ve tutuklama kampanyası hız kesmeden sürüyor.

  • Bugün de Mısır güvenlik güçleri yapılan yüksek oranda zam ile Bahreyn Atölyesi'ne karşı çıkan birçok gazeteci, avukat ve hukukçu aleyhine geniş çaplı bir tutuklama kampanyası başlattı.

Tutuklananlar arasında avukat ve gazeteciler var

Tutuklama kampanyası arasında avukatlar ve eski Mısırlı milletvekili Ziyad al Alimi ve bir çok gazeteci, özellikle de Hisham Fuad ve Hussam Mounes ile birlikte birçok eylemci ve hukukçu var.

  • Sisi yönetiminin geniş tutuklama kampanyası başlatmasında en büyük etkenin ise; aktivistler ile insan hakları savunucularının son zamanlarda yakıt ve emtia fiyatlarına yapılan yüksek oranda zam ile Trump'ın ‘Bahreyn Atölyesi'ne karşı başlattıkları protestoların neden olduğu açıklandı.

Sisi yönetimi, Mısır sokağının yeni bir öfke dalgasından korktuğu için son zamanlarda güvenlik tedbirlerini artırmıştı.

Müslüman kardeşlere ait şirketlere baskın ve tutuklama

Öte yandan Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler liderleri tarafından işletilen 19 şirkete yaptıkları baskında, bu şirketlerin başkanlığını yapan Ziad al-Alimi'nin yakalandığını açıkladı.

Timeturk'un haberinde, İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na katılan ve bu şirketlerin kadrolarında görev alan Mustafa Abdel Moez Abdel Sattar Ahmed, Usame Abdel Aal Muhammed El Akbawi, Ömer Muhammed Şerif Ahmed El Şriiti , Hussam Mo'nis Mohamed Saad, Ziad Abdel Hamid Al-Alimi, Hisham Fouad Mohamed Abdel Halim ve Hassan Mohamed Hassan Barbari'nin de tutuklandığını açıkladı.

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