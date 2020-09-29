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Dünya Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ önemi nedir?
ASYA

Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ önemi nedir?

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2 gün önce başlayan çatışma yıllardır süren gerilimin ir parçası. Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle gerilim yaşayan iki ülke arasında belirli zamanlarda çatışmalar yaşanıyor. Peki Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ önemi nedir ?

Haber Merkezi Diğer
Arşiv.
Arşiv.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışma sonrasında merak edilen bir konu da Dağlık Karabağ'ın nerede olduğu oldu.

DAĞLIK KARABAĞ NEREDE?

Dağlık Karabağ Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölge.

DAĞLIK KARABAĞ NEDEN ÖNEMLİ?

Dağlık Karabağ Ermenistan'ın hak talebinde bulunduğu ve hak ihlal ettiği bir bölge olma özelliğini taşıyor. Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı.Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti.

Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildi, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü. Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu. Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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