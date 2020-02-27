Danimarka ve Estonya'ya da sıçradı

Asya'dan sonra Avrupa ve Ortadoğu'ya da sıçrayan Koronavirüs son olarak Danimarka ve Estonya'da da görüldü.

Danimarka Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada İtalya'dan kayak tatilinden dönen bir kişide Koronavirüs vakasının saptandığını belirtti. Tatilden dönen kişinin hastanede izolasyon odasında tutulduğu belirtildi.

Öte yandan Estonya'da da İran'dan dönen bir kişide yapılan testin sonuçları pozitif çıktı.

Şu ana kadar 2 bin 746 kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs dünya genelinde 80 binden fazla kişiyi etkiledi.

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