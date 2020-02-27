Dünya Danimarka ve Estonyaya da sıçradı
AVRUPA

Danimarka ve Estonya'ya da sıçradı

25 ülkeye yayılan Koronavirüs Estonya ve Danimarka'ya da sıçradı. Danimarka'da İtalya'dan kayak tatilinden dönen bir kişide Koronavirüs tespit edilirken, Estonya'da da İran'dan dönen bir vatandaşta yapılan testler pozitif çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.
Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor.

Asya'dan sonra Avrupa ve Ortadoğu'ya da sıçrayan Koronavirüs son olarak Danimarka ve Estonya'da da görüldü.

Danimarka Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada İtalya'dan kayak tatilinden dönen bir kişide Koronavirüs vakasının saptandığını belirtti. Tatilden dönen kişinin hastanede izolasyon odasında tutulduğu belirtildi.

Öte yandan Estonya'da da İran'dan dönen bir kişide yapılan testin sonuçları pozitif çıktı.

Şu ana kadar 2 bin 746 kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs dünya genelinde 80 binden fazla kişiyi etkiledi.

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