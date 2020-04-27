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Dünya Danimarkada sahilde toplananlara para cezası uygulandı
AVRUPA

Danimarka'da sahilde toplananlara para cezası uygulandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, başkent Kopenhag'ın İslands Brygge bölgesinde eğlenme, toplanma, bekleme ve oturma yasağına uymayanlara 2 bin 500 kron (2 bin 500 lira) para cezası kesildi

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kademeli olarak kaldıran Danimarka'da, halkın açık alanlarda toplanmasının önüne geçmek için idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Kraliyet Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde, devlet televizyonu DR’ye yaptığı açıklamada, Kopenhag'ın İslands Brygge sahil kesiminde dün yürürlüğe giren eğlenme, toplanma, bekleme ve oturma yasağına uymayan 15 kişiye 2 bin 500'er kron (2 bin 500 lira) idari para cezası kesildiğini söyledi.

Fogde, başka bölgeler için de eğlenme, toplanma, bekleme ve oturma yasağı getirilebileceğini ifade etti.

İslands Brygge'de 7 yaşındaki çocuğu ve onun arkadaşıyla bankta oturduğu için ceza kesilen Majka Munk Michaelsen adlı kadın, DR’ye yaptığı açıklamada, ''Şoktayım! Bence çok saçma, çok ciddiyim.” ifadelerini kullandı.

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Ceza gençlere kesildi

Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı Danimarka'da, emniyet yetkilileri halka ülke genelinde belirlenen 38 bölgeye gitmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Kopenhag polisi, çağrıya rağmen sosyal mesafe korunmadığı için 25 Nisan’da aldığı kararla 1 Mayıs’a kadar İslands Brygge sahil bölgesinde eğlenme, toplanma, bekleme ve oturma yasağı ilan etti.

Danimarka'nın üçüncü büyük şehri Odense'de de sahilde toplananlara ceza kesildi.

Polisin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşları 16-21 arasında değişen 11 gence, 10 kişiden fazla toplanma yasağını ihlal etmekten 2 bin 500'er (2 bin 500 lira) kron para cezası kesildi.

Danimarka normalleşme için çalışıyor

11 Mart ve sonrasında alınan sert tedbirlerle Kovid-19’un yayılmasının önüne geçmek isteyen ülkede, 15 Nisan’dan itibaren normal hayata dönüş için adımlar atılmaya başlandı.

Kreşlerin ve okulların 5'inci sınıfa kadar açıldığı ülkede geçen hafta da kuaförlerin de dahil olduğu işletmelerin yeniden açılmasına izin verilmişti.

Danimarka'da bugün itibarıyla mahkemeler de açıldı.

Ülkede, 155 bin 810 kişiye Kovid-19 testi uygulanırken, 8 bin 698 kişinin testinin pozitif çıktığı, 5 bin 959 kişinin iyileştiği, 427 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

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