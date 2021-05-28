Darbe olmasa Kıbrıs Türkiye’nindi

27 Mayıs darbesinin üzerinden 61 yıl geçse de etkileri hala sürüyor. Türkiye birçok konuda bu darbenin oluşturduğu sonuçların bedelini ödüyor. O konulardan birisi de Kıbrıs. Dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Kıbrıs konusunda uluslararası çapta büyük atılım başlattı, ancak darbeciler tarafından idam edilince bu proje yarım kaldı. Fatin Rüştü Zorlu’nun Başbakan Adnan Menderes’le birlikte Kıbrıs meselesini Türkiye’nin bir numaralı gündem konusu yaptığını belirten Tarihçi Dr. Furkan Kaya, “6-7 Eylül hadisesi ve 27 Mayıs olmasaydı, bu kadar kesin ve net söylüyorum, Ada'nın tamamı Türkiye’nin olacaktı” dedi.

GARANTÖRLÜĞÜ KARARLI DURUŞUYLA ALDI

Fatin Rüştü Zorlu’nun Kıbrıs konusunun ele alındığı toplantılarda tavizsiz bir duruş sergilediğini ve Rumların 1959’da Türkiye’nin garantörlüğünü kabul etmek zorunda kaldığını aktaran Kaya, bu tavrın İngiltere ve diğer ülkeleri rahatsız ettiğini söyledi. Darbeye giden süreçte bu konunun da etkili olduğunu vurgulayan Kaya özetle şunları kaydetti:

ADA'NIN SAHİBİ TÜRKİYE’DİR

"Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde ağırlığını ortaya koymasının, 27 Mayıs’a giden süreçte büyük bir tetikleme olduğunu söylememiz gerekiyor. 1955 senesinden itibaren Türkiye’nin Kıbrıs üzerinde ağırlığının arttığını görüyoruz. Fatin Rüştü Zorlu’nun çok önemli bir tezi var ve bunu 1'inci Londra Konferansı’nda sunuyor. İlk tur görüşmeleri devam ederken Fatin Bey çok önemli maddeler ortaya koyuyor. Türkiye’nin en az Yunanistan kadar hakkı vardır. Türkiye, Ada'da Türklerin koruyucusudur. En önemlisi bu Ada İngiltere’nin. Eğer İngiltere bir gün Ada'dan çıkacak olursa, Ada'nın tamamı gerçek sahibi olan Osmanlı Devleti’nin ardıl devleti olan Türkiye’ye bırakılması gerektiğini hukuki kaidelerle ortaya koyuyor. 6-7 Eylül hadiselerine giden sürecin bu şekilde başladığını söyleyebiliriz."

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İngilizler rahatsız oldu