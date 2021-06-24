Dünya Delta mutasyonu Hindistandan Ukraynaya sıçradı
AVRUPA

Delta mutasyonu Hindistan'dan Ukrayna’ya sıçradı

Hindistan’da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonunun Ukrayna’da tespit edildiği belirtildi. Koronavirüse karşı üretilen aşıların delta varyantına karşı etkili olduğu söylense de yeni varyant paniğe neden oluyor.

Haber Merkezi İHA
Delta mutasyonu Hindistandan Ukrayna’ya sıçradı
Delta mutasyonu Hindistan'dan Ukrayna’ya sıçradı.

Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Hindistan’da ortaya çıkan ve 80’den fazla ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonu bu kez de Ukrayna’da görüldü.

İLK VAKALAR KAYITLARA GEÇTİ

Rusya’da bulunan ve Ukrayna’ya dönen 66 yaşındaki bir anne ile 16 yaşındaki çocuğunda görülen Delta mutasyonu, ülkedeki ilk vakalar olarak kayda geçti.

Ukraynalı anne ve çocuğu karantinaya alındı.
Ukrayna’da salgının başından bu yana 2 milyon 230 bin 977 vaka, 52 bin 123 can kaybı kayıtlara geçti.

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