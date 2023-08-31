Deniz kazası sonrası entübe edilmişti: Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyak botla kayalıklara çarparak kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sırasında çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali de yanlarındaydı, iki isim kazadan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtuldu. Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bodrum'dan İstanbul'a getirilerek tedavi altına alındı. Esas Holding, Sabancı çiftinin tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklamasını yaptı. Öte yandan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın bulunduğu zodyak deniz motorundan ilk görüntüleri Yunan medyası paylaştı.