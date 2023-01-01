Derne’de cesetler sahilden toplanıyor: 11 bin 300 ölü 10 bin 100 kayıp!

Daniel Fırtınası’nın Libya’nın doğusundaki Derne’de sebep olduğu tufan gibi felaketin üzerinden bir hafta geçerken, selle birlikte denize sürüklenen insanların bedenleri şehrin sahiline vurmaya devam ediyor. Yine sel sularının yıkıp geçtiği binaların enkazlarının altından da insan bedenleri çıkartılmaya çalışılırken, kayıp kişiler için de zorlu arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) dün yayınladığı raporda, yalnızca Derne’de ölü sayısının 11 bin 300’e yükseldiğini açıkladı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Libya Kızılayı’ndan aldığı bilgiye göre harap olmuş şehirde 10 bin 100 kişinin daha kayıp olduğunu açıkladı. Başkent Trablus’ta biraraya gelen Libya hükümeti yetkilileri ise ülkedeki bölünmüşlüğün arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti.





Ceset kokusu yükseliyor

OCHA raporunda, “Arama-kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulmak için yorulmadan çalıştıkça bu rakamların önümüzdeki gün ve haftalarda artması bekleniyor” değerlendirmesi yapıldı. Günler ilerledikçe, Derne sahiline denizden vuran ceset sayısı ise artıyor. Ekipler maske ve özel giysilerle cansız insan bedenlerini sahilden topluyor. Yetkililer son üç gün içinde deniz kıyısından 10’u moloz altından olmak üzere 450’den fazla cesedin çıkarıldığını söyledi. Yetkililer, cansız bedenlere ulaşmak için zorlu bir çalışmanın yürütüldüğünü ve aylar alabileceğini, kentten ceset kokusunun ağırlaştığını kaydetti.





Tobruk’a üstü kapalı uyarı

Derne ve selden etkilenen diğer doğu Libya şehirlerinde kurtarma ve yardım çalışmaları devam ederken, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkedeki kurumlar arası bölünmüşlüğün sel felaketi sonrası müdahale çabalarını engellediğine dikkati çekti. Menfi başkent Trablus’ta Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin yanı sıra afete müdahalede görevli bakanlarla görüştü. Menfi, “Derne’nin eski haline dönmesi için yolsuzluk, krizlerin istismar edilmesi ve yardımların engellenmesi meseleleri dahil gerçekçi çözümlere ve etkili mekanizmaların kurulmasına ihtiyacımız var.” dedi. Libya’nın başkenti Trablus’ta Ulusal Birlik Hükûmeti faaliyetlerine devam ederken ülkenin doğusundaki Tobruk şehrinde bulunan Temsilciler Meclisi’nin hükûmet ataması ülkede kurumlar arası ikiliğe sebep oldu.





İhmallere ilişkin soruşturma başlatıldı

Öte yandan Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, Derne’de 1970’lerde inşa edilen iki barajın çökmesine yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Es-Sur, ayrıca baraj için ayrılan bakım fonlarının araştırılacağını, şehir yetkililerinin yanı sıra önceki hükümetlerin de soruşturulacağını aktardı. Es-Sur, “Halka, kim hata veya ihmal yaparsa savcıların mutlaka sert önlemler alacağına, haklarında ceza davası açıp mahkemeye göndereceğine dair güvence veriyorum” ifadelerini kullandı.



