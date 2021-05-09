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Dünya Devlet terörüne destansı direniş
ORTADOĞU

Devlet terörüne destansı direniş

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Gerek sosyal medyada gerekse sokaklarda milyonlarca Müslüman, İsrail terörüne tepki gösterdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Devlet terörüne destansı direniş
Mescid-i Aksa'daki direniş sırasında çekilen bir fotoğraf

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor. Gerek sosyal medyada gerekse sokaklarda milyonlarca Müslüman, İsrail terörüne tepki gösterdi.

ABD POLİTİKALARININ SONUCU

  • Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caşın, “Eylemin şiddet ve terör içerdiği, polisin aşırı kuvvet kullanarak camide silah kullanması ve 200’den fazla kişinin yaralı olması bir suçtur. Bu, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülmelidir” dedi. Çaşın, “Bu hadisenin müsebbibi ABD’nin bölgedeki yanlış politikasıdır” dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Mescid-i Aksa’ya saldıran İsrail’le ilgili “İslam coğrafyasının ortasına bir hançer gibi sokulan, Müslüman dünyanın en büyük imtihanıdır” dedi. Turan, “Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının son Cumasını 70 bin kişi kıldı. Bu görkemli duruş işgalci İsrail’i şaşkına çevirdi ve adeta kudurdular.“ diye konuştu.

Kudüs’ü korumak boynumuzun borcu
GÜNDEM
Kudüs’ü korumak boynumuzun borcu

FİLİSTİNLİLER DESTAN YAZIYOR

Filistinli akademisyen Taha Ouda, da şunları dile getirdi: “Mescid-i Aksa’da İsrail terörü devam ediyor. 10 Mayıs günü, Mescid-i Aksa’nın içine girmek istiyorlar. Filistinliler, Aksa’yı yalnız bırakmadı. İsrail’i durdurdu. Kudüs halkı ve aynı zamanda Batı Şeria’dan gelen gençler, İsrail’e izin vermedi. İsrail hükümeti şokta. Çünkü böyle bir direniş beklemedi. Filistinliler, mübarek Ramazan ayında ikinci kez kararlılıklarıyla Kudüs’teki işgal askerlerine karşı büyük bir zafer elde etmeyi başardılar.” Filistinli Araştırmacı-Yazar Said El-Haj ise, “İşgal devleti İsrail’in ilan edilmiş planları var. Burayı Yahudi ibadet yerine dönüştürmek istiyorlar. Kültürel, dini ve etnik bir soykırımdır, boşaltma planıdır” diye konuştu.

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