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Dikenli teller ABD'yi böldü

ABD'de 25 eyaletin Cumhuriyetçi valisi, Teksas’ın Meksika sınırına çektiği tel örgünün kaldırılmasını isteyen Joe Biden'a bayrak açtı. Teksas'a destek için ortak bildiri yayınlayan 25 vali, "Biden ülkeyi göçe karşı savunmasız bıraktı. Sınıra dikenli tel çeken Teksas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı. Valiler ayrıca Teksas'a kaynak sağlama sözü verdi.

04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:17 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Teksas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.
ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Teksas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti.

ABD'de aralarında Florida ve Ohio'nun da olduğu 25 eyalet, ABD Başkanı Joe Biden ile Teksas eyaleti arasında yaşan sınır güvenliği tartışmasında Teksas'a destek veren bildiri yayınladı. 25 eyalet de Anayasa Mahkemesi'nin aldığı Meksika sınırındaki tel örgülerin kaldırılması kararına karşı çıktı.


'DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ'

Mahkeme kararı sonrası Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi. ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Teksas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti. Vali Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı. Çarşamba günü Abbott, Teksas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı "etkili bir caydırıcı" olduğunu ileri sürerek yasa dışı göçü engellemek için teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı.


VALİLERDEN KAYNAK SÖZÜ

Ortak bildiriyi imzalayan Cumhuriyetçi valilerin birçoğu Teksas'a bireysel destek beyanları da yayınladı. Bazı valiler, Teksas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi. 25 eyaletin Teksas Valisi'ne destek veren bildiri yayınlaması ise 50 eyaletin 25'inin mahkeme kararına karşı tavır aldığını gösterdi.


#ABD
#Joe Biden
#eyalet
#Teksas
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