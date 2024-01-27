Dikenli teller ABD'yi böldü

Mahkeme kararı sonrası Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi. ABD'de Anayasa Mahkemesi, Meksika sınırına Teksas Valisi Gregg Abbott tarafından yasa dışı göçü önlemek için çekilen tel örgünün merkezi hükümete bağlı görevliler tarafından kesilebileceğine karar vermişti. Vali Abbott, bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı. Çarşamba günü Abbott, Teksas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı "etkili bir caydırıcı" olduğunu ileri sürerek yasa dışı göçü engellemek için teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı.