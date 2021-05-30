Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atinada
AVRUPA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki temaslarının ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın vereceği yemeğe katılacak.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina’da
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle görüşmesini ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın vereceği yemeğe katılacak.
Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Dendias ile yapacağı görüşmede ise gündemin, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki gelişmeler ve Yunanistan’ın Türk azınlığa yönelik tutumu olması bekleniyor.
Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Dendias ile 15 Nisan’da Ankara’da görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
OYNAT 03:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı.


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