Dünya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşada Çifte ezan okudular
ASYA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da: Çifte ezan okudular

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Erbaş burada Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile birlikte ezan okudu.

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Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşada: Çifte ezan okudular
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'ya giden Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile Ermenistan işgalinin ardından 28 yıl sonra ezan okunan Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyaret etti.

Erbaş ve Şahin burada ezanı birlikte okudu, ardından cemaate ikindi namazını kıldırdı.

Erbaş, ezanın videosunu, "Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin." mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu
OYNAT 00:58
Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'da Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Şahin, Ermenistan işgalinden kurtarılan ve 28 yıl aradan sonra ezan okunan Azerbaycan'ın Şuşa kentindeki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii'nde çifte ezan okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Karabağ'ın kalbi kadim şehir Şuşa'nın işgalden kurtuluşunun sembolü olan Yukarı Gövher Ağa Camii'nde ezan okumak bizlere de nasip oldu. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin.' dedi.

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