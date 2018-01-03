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ORTADOĞU

Doğu hattını kırma planı

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Ekonomik Koordinatörü Prof. Murat Aslan, “Doğu hattımız çevrelenerek istikrarsızlaştırılmak isteniyor. ABD, Ortadoğu’da ticari faaliyetleri sekteye uğratarak Türkiye’nin ekonomisine darbe vurmak istiyor” dedi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Yaşar Hacısalihoğlu da Gezi senaryosunun İran’da da uygulanmak istendiğini söyledi.

Fatih ÖzerYeni Şafak
İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Ekonomik Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan
İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Ekonomik Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan

İran’da perşembe günü başlayan ayaklanmanın önüne geçilemiyor. ABD ve İsrail etkisinin hissedildiği isyanla, Türkiye’nin Ortadoğu’daki istikrarına da darbe vurulmak isteniyor. Komşudaki durumu yorumlayan İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Ekonomik Koordinatörü Prof. Dr. Murat Aslan, Irak ve Suriye’den sonra İran’da aynı oyunu kurgulayanların, Türkiye’yi çevrelemeye çalıştığına dikkat çekti. Aslan, “İran’daki ayaklanma derinleşirse iki ülke arasındaki ticarette azalmalar yaşanacaktır. ABD, İran üzerinden dolaylı olarak Türkiye’ye de ambargo uygulamış oluyor. Özellikle son bir yılda ABD, Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi yaptırımlar uyguluyor. Bunu resmi olarak yapmayıp dolaylı yollardan kılıf uydurarak yapıyor. Doğu hattımız çevrelenerek istikrarsızlaştırılmak isteniyor. ABD, Ortadoğu’da ticari faaliyetleri sekteye uğratarak Türkiye’nin ekonomisine darbe vurmak istiyor. İlişkilerimiz kötüleşerek ticaretimiz zarar görecek. Aynı zamanda Türkiye’nin Çin’e olan mal satışı da etkilenecek” dedi. Aslan, Ortadoğu’da Washington’un oynadığı oyunların son halkasının İran olduğunu kaydetti.

Faturayı Ruhani ödeyecek

Ali Semin (BİLGESAM Uzmanı): “1979’daki İran devriminden bugüne kadar ilk defa Molla rejimini, yani Ali Hamaney’i direkt hedef alıyorlar. Kasım Süleymani ve Ruhani de şu anda hedefte. Protestolara rejim karşıtı grupların yanısıra Arap ve Kürtler de katılıyor. Saldırılara bakıldığında göstericilerin her şeyi göze alarak protestoları başlattığı söylenebilir. İran rejimi ayakta kalmak için kendisine bir kurban seçecektir. Bu kurban da büyük olasılıkla Ruhani olacak. Fatura Ruhani ve reformist akıma kesilecek. Ancak rejimin devrilmeyeceğini düşünüyorum.”

Kıskaca alıyorlar

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu (Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü): “Türkiye’de uygulanmak istenen Gezi senaryonunun aynısı İran’da da uygulanmak isteniyor. ABD Suriye, Irak ve İran üzerinden Türkiye’yi kıskaca alma planları yürütüyor. 17-25 Aralık operasyonlarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizi kontrol altına alamayacaklarını anlayınca bu sefer sınırımızdaki ülkelere yöneldiler. Türkiye sınırında kalkan oluşturarak sınırdan aşağıya inmemizi engellemeye çalışıyorlar. Ortadoğu’da oyun kuran ülke konumundaki Türkiye’yi etkisiz hale getirmek için Irak ve Suriye’nin ardından İran da kontrol altına almak isteniyor.”

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