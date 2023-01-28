Doğu Kudüs'te Sinagoga saldırı: Yedi kişi öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi