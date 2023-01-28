|
Dünya

Doğu Kudüs'te Sinagoga saldırı: Yedi kişi öldü

İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’teki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişi hayatını kaybetti.

01:12 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Doğu Kudüs'te Sinagoga saldırı düzenlendi.

Doğu Kudüs'te Sinagoga saldırı düzenlendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda yedi kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi

Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.


#Doğu Kudüs
#Sinagog
#Yahudi yerleşimciler
1 saat önce
default-profile-img
Doğu Kudüs'te Sinagoga saldırı: Yedi kişi öldü
Dışişleri'nden Kudüs’teki sinagoga düzenlenen saldırıya kınama
Bakan Karaismailoğlu'ndan Honaz Tüneli'nde inceleme: 28 kilometrelik yol 14 kilometreye inecek
Burada senin işin yok. PKK'nın yanına git sen
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika’daki Türklere telefonla hitap etti: 14 Mayıs'ta Avrupa en güzel cevabı verecek
Alanya’da orman yangını
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.