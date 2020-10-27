Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Doğu Kudüsteki Ortodoks Başpiskoposundan hakaretlere tepki Müslümanlara hakaret etmek tüm dini sembollere hakaret etmek gibidir
ORTADOĞU

Doğu Kudüs'teki Ortodoks Başpiskoposu'ndan hakaretlere tepki: Müslümanlara hakaret etmek tüm dini sembollere hakaret etmek gibidir

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Başpiskoposu Atallah Hanna, Fransa'da Müslümanlara yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Hanna, “Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretler etmektir. Hakaretler, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Fransa'ya bir tepki de Ortodoks camiasından geldi.
Fransa'ya bir tepki de Ortodoks camiasından geldi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğiyle şiddetlenen Müslümanlara yönelik baskılar artmaya başladı. Fransa'ya tepki Ortodoks camiasından geldi.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki Rum Ortodoks Başpiskoposu Atallah Hanna, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılmasına tepki gösterdi. Atallah, Müslümanlara yönelik hakaretleri teşvik eden Macron’u da kastederek “Kışkırtıcı ve nefret söylemini kaynağı ne olursa olsun ve kim teşvik ederse etsin reddediyoruz” dedi.

Bu boykot Fransa’yı sarsar
DÜNYA
Bu boykot Fransa’yı sarsar


“HAKARETLERİ BÜTÜNÜYLE KINIYORUZ”
Hanna, “Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretler etmektir. Hakaretler, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur” dedi.

Fransa'da İslam karşıtı açıklamaların sonu gelmiyor: Le Pen'den "başörtüsü yasaklansın" çağrısı
DÜNYA
Fransa'da İslam karşıtı açıklamaların sonu gelmiyor: Le Pen'den "başörtüsü yasaklansın" çağrısı


“NEFRET SÖYLEMİNİ REDDEDİYORUZ”
Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Hanna, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Müslüman kardeşlerimize hakaret etmek, tıpkı dünyamızdaki tüm dinlerde tüm dini sembollere hakaretleri reddettiğimiz gibi, bütünüyle ve ayrıntılı olarak reddettiğimiz ve kınadığımız bir konudur. Bütün insanlar, Allah'ın yarattığı tek bir insan ailesine aittir. Ve Allah, yarattığında insan ve insan ayrımı yapmamıştır. Bu nedenle, Kudüs şehri civarından başlattığımız çağrımız, dünyamızdaki tüm dinlere mensup herkese yöneltiyoruz. Sevgi, hoşgörü, çerçevesinde insanlığın kardeşlik ilkesinde yaşaması için çalışmak zorundayız. Kışkırtıcı ve nefret söylemini kaynağı ne olursa olsun ve kim teşvik ederse etsin reddediyoruz. Nefret söylemi, manevi, insani ve vatansever değerlerimizle çelişen bir söylemdir. Bu Doğu ve özellikle Filistin'deki Hıristiyanlar ve Müslümanlar, dostluk ve insan kardeşliği kültürünü kutsayarak her türlü iğrenç ve nefret söylemleriyle yüzleşmeli ve harekete geçmeliyiz." Her zamankinden daha fazla birlik içinde olmalıyız. Bizi parçalamayı, saflara ayırmayı birbirimizi bölmeye ve kışkırtmayı amaçlayan tüm komploları engellemek için çalışmalıyız.”

Abone Ol Google News
İstifalar kabul edilmeyecek

İstifalar kabul edilmeyecek

​Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs sürecinde kritik karar.
MEBden 81 ile yazı

MEB'den 81 ile yazı

​Okullarda sınavların nasıl yapılacağı belli oldu.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu paylaştı.
Hiçbir zaman uyaramaz

Hiçbir zaman uyaramaz

AK Parti'den Macron'a anladığı dilden cevap.
Gram altın <br>500 TL'yi geçti

Gram altın
500 TL'yi geçti

​İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları.
İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul barajları kritik seviyede

​Son beş yılın dibini gördü; eski elektrik direkleri ortaya çıktı​.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak bildiri.

Yeni önlemler alınabilir

Yeni önlemler alınabilir

​Bilim Kurulu Üyesi Ataş Kara'dan önemli sinyal.

​Yunan donanmasının içler acısı hali, bir darbe ile paramparça oldu.
Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı
Ekonomi

Bakan Albayrak: Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı" dedi. Albayrak, "Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi" şeklinde konuştu.
İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun
Gündem

İstanbul Valiliği Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu toplantıya çağrılmadı" iddialarını yalanladı

İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Koronavirüsün ilk gündeme geldiği günlerde gerçekleştirilen toplantıya İmamoğlu davet edilmedi" sözlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun 22 Mart'taki toplantıya davet edildiği ancak İBB Başkanının, Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılacağını bildirerek yerine yardımcısını gönderdiği belirtildi.
Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'
Hayat

Çocukların medya ve bilgi okuryazarlığı için 'Bilgi Kaşifi Projesi'

Yanlış bilginin yayılması dünyanın en büyük salgını olarak nitelendirildiği bir çağda çocuklar doğru bilgiyi nasıl ayırt edecek? Çocukları çevrimiçi dünyadan uzak tutarak koruyamayacağımız bir zamanda olduğumuzu söyleyen ve bu yüzden erken okuryazarlık, okuma kültürü oluşturma ve kütüphane kültürünü geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kütüp-Anne Platformunun kurucusu ve yöneticisi Merve Yavuzdemir, Bilgi Kaşifi Projesi'ni başlattıklarını duyurdu. Yavuzdemir, "AB Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Kovid-19 özel desteği ile yürüttüğümüz BİLGİ KAŞİFLERİ projesi ile medya ve bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilerek salgın döneminde çocukların dayanıklılığının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.