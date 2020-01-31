Dünya Doğumda skandal hata Minik bebeğin yüzünü kestiler
AVRUPA

Doğumda skandal hata: Minik bebeğin yüzünü kestiler

Rusya'da normal doğumunu sezaryene çevirmek zorunda kalan doktorların ameliyatta yaptığı büyük bir hata, minik bebeği az kalsın canından ediyordu. Doktorlar, minik kızın yüzünü yanlışlıkla neşterle kesti. Bebeğin ömür boyu o izle yaşayacağı öğrenilirken, yetkililer skandal hatayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Bebeğin ailesi, hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.
Bebeğin ailesi, hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.

Rusya’nın Çelyabinsk Bölgesi’nde bulunan Kiştim şehrinde benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 19 yaşındaki anne Daria Kadochnikova’nın doğum sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyathaneye alınan genç anne adayının normal doğum yapması bekleniyordu ancak işler ters gitti.

Normal doğumda işler ters gitti

Çocuğun doğumu bir türlü gerçekleşmeyince, doktorlar bu kez bebeğin sezaryen ile alınmasına karar verdi. Ancak doktorlardan birin, sezaryen sırasında hata yaparak minik bebeğin yüzünü neşterle kesti. Dünyaya gelen ve cinsiyeti kız olan çocuğa ilk müdahale, doğumundan hemen sonra gerçekleşti.

Minik bebek ömür boyu yüzünde neşter izi taşıyacak.

Doktorlar anneyi suçladı

Yüzündeki kanama durdurulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar annenin kasıntıları nedeniyle neşter ile bebeğin yüzünün kesildiğini söyleyerek doğum sancıları çeken anneyi suçladı.
Aile doktorlardan şikayetçiBebeğin ailesi ise doktorların yanlış müdahale uygulayarak normal doğumu gerçekleştiremediğini, doğum öncesinde sağlıklı testlerin yapılmaması nedeniyle çocuğun zarar gördüğünü iddia etti. Bebeğin yüzündeki izin ömür boyu kalabileceği öğrenilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya ve Çin’den Korona virüsü için ortak adım: Aşı geliştirme çalışmaları başladı
DÜNYA
Rusya ve Çin’den Korona virüsü için ortak adım: Aşı geliştirme çalışmaları başladı
Irkçı akımlarlamücadele edeceğiz

Irkçı akımlarla
mücadele edeceğiz

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bulgaristan'da açıklamalarda bulundu.
Yarın kem gözlerin Kabeye çevrilmesini engelleyemeyiz

"Yarın kem gözlerin
Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ü işgal planına tepki gösterdi.
Rusyadagaz patlaması

Rusya'da
gaz patlaması

​Fabrikada 4 Türk çalışan yaşamını yitirdi.
Koca Yusuf yola çıktı

Koca Yusuf yola çıktı

Çin'den Türklerin tahliyesi için gidiyor.
Yasa dışı<br>bahis operasyonu

Yasa dışı
bahis operasyonu

​Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme.
Virüs ekonomimize yarayacak

Virüs ekonomimize yarayacak

​ABD Ticaret Bakanı'ndan tepki çeken açıklama.

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

Çinlilerin imdadına robotlar yetişti

​Dışarıya çıkamayanlara robotlar yiyecek götürüyor.
Toplanandan<br>5 katını harcadık

Toplanandan
5 katını harcadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'deprem vergisi' iddialarına sert çıktı.
Çin'den gelenlere<br>özel hastane

Çin'den gelenlere
özel hastane

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de korona tanısı konan hasta yok.
Bu kadınla evlenemezsin

Bu kadınla evlenemezsin

​FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı dövmüş.
İdlib'de güvenli bölge şart

İdlib'de güvenli bölge şart

MGK'da mesaj verildi, çalışmaların başlaması bekleniyor.
Tek haneye indi

Tek haneye indi

Kasım 2016'dan bu yana ilk kez gerilemiş oldu.
İBB yöneticisinden kadın işçilere iğrenç sözler

İBB yöneticisinden kadın işçilere iğrenç sözler

"Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun, bir gece düzenleyin".
İhracat yükseliyor<br>ithalat ise düşüyor

İhracat yükseliyor
ithalat ise düşüyor

​Dış ticaret açığı 31 milyar dolara kadar geriledi.
Ödemeler<br>bugün yapılıyor

Ödemeler
bugün yapılıyor

Çalışma Bakanı Selçuk müjdeli haberi verdi.
Yoğun kar<br>yağışı uyarısı

Yoğun kar
yağışı uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.