Doğumda skandal hata: Minik bebeğin yüzünü kestiler

Bebeğin ailesi, hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.

Rusya’nın Çelyabinsk Bölgesi’nde bulunan Kiştim şehrinde benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 19 yaşındaki anne Daria Kadochnikova’nın doğum sancıları başlayınca hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyathaneye alınan genç anne adayının normal doğum yapması bekleniyordu ancak işler ters gitti.

Normal doğumda işler ters gitti

Çocuğun doğumu bir türlü gerçekleşmeyince, doktorlar bu kez bebeğin sezaryen ile alınmasına karar verdi. Ancak doktorlardan birin, sezaryen sırasında hata yaparak minik bebeğin yüzünü neşterle kesti. Dünyaya gelen ve cinsiyeti kız olan çocuğa ilk müdahale, doğumundan hemen sonra gerçekleşti.

Minik bebek ömür boyu yüzünde neşter izi taşıyacak.

Doktorlar anneyi suçladı

Yüzündeki kanama durdurulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, doktorlar annenin kasıntıları nedeniyle neşter ile bebeğin yüzünün kesildiğini söyleyerek doğum sancıları çeken anneyi suçladı.

Aile doktorlardan şikayetçiBebeğin ailesi ise doktorların yanlış müdahale uygulayarak normal doğumu gerçekleştiremediğini, doğum öncesinde sağlıklı testlerin yapılmaması nedeniyle çocuğun zarar gördüğünü iddia etti. Bebeğin yüzündeki izin ömür boyu kalabileceği öğrenilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.