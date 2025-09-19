Doha’da son anda kurtulduk

Önceki akşam El-Cezire’ye konuşan Hammad, ABD’nin önerdiği ve İsrail tarafından onaylandığını ilan ettiği ateşkes teklifini görüşmek için toplandıklarını vurguladı. Hammad, “Füzelerin seslerini duyunca bir saldırı olduğunu anladık. Çünkü bu konuda tecrübeliydik. Hemen binayı terk ettik” diye konuştu. Hammad, saldırıda da ABD’nin parmağı olabileceği ihtimalini uzak görmediklerinin altını çizdi. Artık sadece Filistin direnişinin değil İslam ülkelerinin başkentlerinin de İsrail’in hedefinde olabileceğini gösterdiğini ifade eden Hammad, “Doha’da yaşananlar Kahire, Riyad, Amman ve Bağdat’ın de ABD destekli İsrail deliliğinin hedefinde olabileceğini gösteriyor” cümlelerini sarf etti.