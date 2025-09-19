Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Doha’da son anda kurtulduk

Doha’da son anda kurtulduk

04:0019/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazi Hammad
Gazi Hammad

İsrail’in 8 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da, Hamas’ın müzakere ekibinin toplandığı binaya düzenlediği saldırının yankıları sürerken toplantıda bulunan Hamas Siyasi Ofis Üyesi Gazi Hammad, ilk kez saldırı anını anlattı.

Önceki akşam El-Cezire’ye konuşan Hammad, ABD’nin önerdiği ve İsrail tarafından onaylandığını ilan ettiği ateşkes teklifini görüşmek için toplandıklarını vurguladı. Hammad, “Füzelerin seslerini duyunca bir saldırı olduğunu anladık. Çünkü bu konuda tecrübeliydik. Hemen binayı terk ettik” diye konuştu. Hammad, saldırıda da ABD’nin parmağı olabileceği ihtimalini uzak görmediklerinin altını çizdi. Artık sadece Filistin direnişinin değil İslam ülkelerinin başkentlerinin de İsrail’in hedefinde olabileceğini gösterdiğini ifade eden Hammad, “Doha’da yaşananlar Kahire, Riyad, Amman ve Bağdat’ın de ABD destekli İsrail deliliğinin hedefinde olabileceğini gösteriyor” cümlelerini sarf etti.



#Hamas
#Katar
#Doha
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kibir ve gurur helâke sürükler