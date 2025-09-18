Kassam Tugayları: Netanyahu'nun öldürmeye karar verdiği esirlerin hayatını umursamayacağız

"Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor.