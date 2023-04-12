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Dünya

‘Dost'larını da dinlemiş

ABD’ye ait istihbarat belgelerinin sosyal medyaya sızmasının yankıları sürerken, Pentagon’un Güney Kore, Ukrayna, İsrail ve İngiltere gibi ‘dost ülkeleri’ de dinlediği ortaya çıktı. Son olarak Mısır da bu listeye dahil oldu. Washington, istihbarat verilerinin güvenliğini sağlama konusunda müttefiklerinin güvenini kaybederken, durum ABD yönetimi için Edward Snowden olayından bu yana en büyük istihbarat felaketi olmaya doğru ilerliyor.

04:00 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD’nin güvenilirliği sorgulanıyor.

ABD’nin güvenilirliği sorgulanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Ukrayna savaşı başta olmak üzere gizli belgelerin sosyal medyaya sızması, Washington yönetimi için Edward Snowden olayından bu yana en büyük istihbarat felaketi olmaya doğru ilerliyor. Pentagon’un Güney Kore, Ukrayna, İsrail ve İngiltere gibi “dost ülkeleri” dinlediği daha önce ortaya çıkarken, son bilgiler ışığında Mısır da bu listeye dahil oldu. Belgelerde, ABD’nin Rusya’nın askeri operasyonlarına karşı Ukrayna makamlarına anlık bilgilendirme yaptığı da deşifre oldu. Ancak bu bilginin sızmasıyla beraber, Moskova yönetiminin istihbarattaki açıkları fark edip bundan sonra enformasyon kaynaklarını engelleyebileceği ve bu durumun Ukrayna tarafının askeri durumunu olumsuz etkileyeceği de belirtiliyor.

Güney Kore, İsrail ve Ukrayna

Sızıntıların en çok yankı yaptığı ülkelerden biri Güney Kore oldu. Ukrayna’ya silah sağlama konusunda tartışmaların yaşandığına yönelik bilgilerin sızmasının ardından ülkede muhalefet, dinlemelere dair eleştiri dozunu artırarak Yongsan'daki yeni Başkanlık Ofisi'nin ABD tarafından dinlendiğini ileri sürdü. Yine ABD'nin, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın faaliyetlerini dinlediği ve Ukrayna hükümetinin savaş planlarını edinmek için de takibe aldığı, sızan belgelerde görüldü.

Sisi'nin ofisindeki görüşme belgelerde

Son olarak ABD'nin Mısır yönetimini de dinleme radarına aldığı görüldü. 17 Şubat’ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısırlı üst düzey güvenlik yetkilileri arasındaki görüşmeye dair belge, Sisi’nin Rusya için 40 bin aded roket üretilmesi için talimat verdiğini ancak bu bilginin Batılı ülkelerle sorun yaşamamak adına gizli tutulmasını istediğini deşifre etti.

5 göz için kabus

Öte yandan ABD'nin, müttefik ülkelerin Washington'ın istihbarat verilerinin güvenliğini sağlama konusunda da güvenini de kaybettiği belirtildi. Rusya tarafından yapılmış olabileceği düşünülen sızıntıların, ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada arasındaki “5 Göz” olarak adlandırılan istihbarat paylaşım birliğini de tehlikeye atabileceği belirtiliyor.



#ABD
#Joe Biden
#Pentagon
#İstihbarat
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