Dubai iflasın eşiğinde

​BAE’nin havayolu şirketi, Air Arabia da koronavirüsten dolayı şirketin uğradığı mali kayıplar yüzünden hükümetten finansal destek sağlaması için acil bir talepte bulundu.

Ortadoğu’da devam eden savaşlarda kirli oyunlar oynayan ve büyük paralar yatıran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekonomik açıdan çıkmaza girdi. Dubai’nin ekonomisinin çöktüğü ve iflasın eşiğine geldiği iddia edildi. Koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından BAE’nin ‘artan borçlar nedeniyle devlet varlıklarının satışına yönelmesi’ iflasın en büyük göstergesi olarak sunuluyor.

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SİSTEM SATIŞA ÇIKTI

Amerikan Bloomberg’in haber sitesinin, “Dubai’nin en büyük havaalanının soğutma sistemini satışa çıkardığını” açıklaması büyük yankı uyandırdı. Potansiyel satış, havaalanı sahiplerinin mega bölgelerdeki soğutma işlemlerini, uzmanlaşmış ve uygun maliyetli operatörlere devretmesine imkan tanıyacak. Bölgesel soğutma, Körfez bölgesinde yaz aylarında 43 dereceyi aşan sıcaklıklarla mücadelede tercih edildiğinden hayati önemde.

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750 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Konunun ayrıntıları henüz gizliliğini koruyor. Ancak satışın tamamının yaklaşık 750 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Büyük havalimanı altyapısını denetleyen devlet kurumu ise satış için danışman olarak Standard Chartered PLC’yi atadı. Şirket, bölgesel soğutmada mahalli ve uluslararası uzmanlarla bir ağ oluşturmak istiyor. Görüşmelerin henüz ilk aşamalarında olduğu ifade ediliyor. Standard Chartered şirketi ve Dubai Medya Ofisi ise bu konuda yorum yapmayı reddetti. Öte yandan Standard Chartered PLC, BAE’de yüzden fazla projeyi azaltacağını duyurdu. BAE, Standard Chartered’ın Ortadoğu ve Afrika ticaretinin en büyük pazarı. Kesintiler, Standard Chartered’ın özel bankasının Dubai ve Londra’daki pozisyonları kaldırmasından kısa süre sonra geldi.

BANKALAR KAÇIYOR

Nomura Holdings Inc. ve Credit Suisse Group AG de dahil olmak üzere diğer uluslararası bankalar da Dubai’deki varlığını azaltıyor. Londra merkezli şirket, temmuz ayı sonunda yeni bir işten çıkarmalar turu başlattı. Asya odaklı kredi veren firma 60 ülkede kurumsal ve kurumsal işletmelerinin yanı sıra perakende, ticari ve özel bankacılık birimlerinde yaklaşık 85 bin kişiyi istihdam ediyor.

Air Arabia yardım istedi