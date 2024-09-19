Dükkanları 2 kez kundaklandı

2016 yılında Kanada’ya yerleşen 3 kardeş, geçimlerini sağlamak için restoran açmıştı. Ancak restoranları failleri meçhul kişiler tarafından 2 kere kundaklanarak küle döndü. İşletme sahibi Saymadı, yapılan kundaklamanın ırkçılık sonucu yapıldığını söyledi.
Kanada'nın Quebec bölgesinde 2016 yılından beri yaşayan 3 kardeşin kendi imkanlarıyla açtıkları Türk restoran 2 kez kundaklanarak küle döndü. İstanbul Üniversitesi’nde Sanat Tarihi okumuş olan restoran sahibi Berat Saymadı, abileriyle birlikte Kanada’da yeniden hayata tutunabilmek için bir restoran açtığını ve restoranlarında çok mutlu bir şekilde hizmet ettiklerini anlatırken yaşadıkları kundaklamanın ırkçılık saikiyle yapıldığını söyledi.
Saymadı, “Bu kadar organize bir şekilde restoranımızı yakmanın ırkçılıktan kaynaklı yapılan bir kundaklama olduğunu düşünüyoruz.” dedi.
IRKÇILIK, RESTORANLARINDAN ETTİ
Yapılan kundaklamanın ırkçılık saikiyle yapıldığını düşünen Saymadı, "Hiç kimseyi tanımadan çok zorlanarak bir restoran açtık. Her gün restoranımızı açtık ve müşterilerimizi sabırla bekledik ancak uzun zaman çok zor şartlarda geçimimizi sağladık. Son 6 ayda ise işlerimiz çok arttı. Hiç kimseyle bir sorun yaşamadık. Herkesle çok iyi ilişkilerimiz vardı. Ancak bir anda organize bir şekilde restoranımıza 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklama gerçekleşti. Bu kadar organize bir şekilde restoranımızı yakmanın ırkçılıktan kaynaklı yapılan bir kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Dükkanımız küle döndü, bizde 3 kardeş şu an işsiz kaldık, ne yapacağımızı bilmediğimiz bir yola girdik. Irkçılığın bir insanlık suçu olduğuna inananlardım. Hiç kimse doğuştan getirdiği ve değiştiremeyeceği bir özelliği yüzünden aşağılanamaz, yüceltilemez. Ve bu asla hoş görülemez. Bunun ne Allah katında ne de ahlak katında yeri yoktur." diye konuştu.
ORGANİZE KUNDAKLAMA
Organize bir kundaklama olduğunu söyleyen Saymadı, “İlk kundaklama olayında şans eseri komşumuz görüyor ve hemen itfaiyeyi aramıştı. İlk kundaklamada çok büyük hasar olmamıştı. Ardından polis geldi korkmanıza gerek yok bizler buradayız dedi. İlk kundaklamanın ardından restoranımızın ışıklarını açık tuttuk, içerideki kameralarımızı dışarıya bağladık, kardeşimin aracını da restoranın önüne bıraktık. Diğer gün gece tekrardan geliyorlar ve dükkanı küle çeviriyorlar. Bu organize bir şekilde yapılan bir kundaklama, nefret eylemi. Bu kadar kararlı ve istekli kundaklama yapılmasının sebebinin ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Yanımızda benzin istasyonu var, alevler daha fazla artsaydı .ok daha büyük bir felaketle karşılaşırdık.” ifadelerini kullandı.
SON 1 YILDA 20’DEN FAZLA KUNDAKLAMA OLDU
Son 1 yılda 20’den fazla yerin kundaklandığını belirten Saymadı, “Polis soruşturmamız devam ediyor, Türk konsolosluğumuz olayı yakından takip ediyor. Müşterilerimizle dialogumuz çok kuvvetliydi, bizleri çok severlerdi böyle bir olay yaşadıktan sonra bize çok destek oldular. Hepsinden Allah razı olsun. ama biz bu saatten sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an yargı sürecini bekliyoruz. Son 1 yıl içerisinde burada 20’den fazla yer kundaklandı. Kanada’da neredeyse birçok ev ve iş yeri ahşap olduğu için bu tarz kundaklama olayları, bulunan yeri küle çeviriyor. Artık bu gibi kundaklamaların faillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bizim zararımızın karşılanmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.