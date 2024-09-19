Dükkanları 2 kez kundaklandı

Kanada'nın Quebec bölgesinde 2016 yılından beri yaşayan 3 kardeşin kendi imkanlarıyla açtıkları Türk restoran 2 kez kundaklanarak küle döndü. İstanbul Üniversitesi’nde Sanat Tarihi okumuş olan restoran sahibi Berat Saymadı, abileriyle birlikte Kanada’da yeniden hayata tutunabilmek için bir restoran açtığını ve restoranlarında çok mutlu bir şekilde hizmet ettiklerini anlatırken yaşadıkları kundaklamanın ırkçılık saikiyle yapıldığını söyledi.

Saymadı, “Bu kadar organize bir şekilde restoranımızı yakmanın ırkçılıktan kaynaklı yapılan bir kundaklama olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

IRKÇILIK, RESTORANLARINDAN ETTİ

Yapılan kundaklamanın ırkçılık saikiyle yapıldığını düşünen Saymadı, "Hiç kimseyi tanımadan çok zorlanarak bir restoran açtık. Her gün restoranımızı açtık ve müşterilerimizi sabırla bekledik ancak uzun zaman çok zor şartlarda geçimimizi sağladık. Son 6 ayda ise işlerimiz çok arttı. Hiç kimseyle bir sorun yaşamadık. Herkesle çok iyi ilişkilerimiz vardı. Ancak bir anda organize bir şekilde restoranımıza 31 Ağustos ve 2 Eylül gecesi iki kez kundaklama gerçekleşti. Bu kadar organize bir şekilde restoranımızı yakmanın ırkçılıktan kaynaklı yapılan bir kundaklama olduğunu düşünüyoruz. Dükkanımız küle döndü, bizde 3 kardeş şu an işsiz kaldık, ne yapacağımızı bilmediğimiz bir yola girdik. Irkçılığın bir insanlık suçu olduğuna inananlardım. Hiç kimse doğuştan getirdiği ve değiştiremeyeceği bir özelliği yüzünden aşağılanamaz, yüceltilemez. Ve bu asla hoş görülemez. Bunun ne Allah katında ne de ahlak katında yeri yoktur." diye konuştu.

ORGANİZE KUNDAKLAMA

Organize bir kundaklama olduğunu söyleyen Saymadı, “İlk kundaklama olayında şans eseri komşumuz görüyor ve hemen itfaiyeyi aramıştı. İlk kundaklamada çok büyük hasar olmamıştı. Ardından polis geldi korkmanıza gerek yok bizler buradayız dedi. İlk kundaklamanın ardından restoranımızın ışıklarını açık tuttuk, içerideki kameralarımızı dışarıya bağladık, kardeşimin aracını da restoranın önüne bıraktık. Diğer gün gece tekrardan geliyorlar ve dükkanı küle çeviriyorlar. Bu organize bir şekilde yapılan bir kundaklama, nefret eylemi. Bu kadar kararlı ve istekli kundaklama yapılmasının sebebinin ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Yanımızda benzin istasyonu var, alevler daha fazla artsaydı .ok daha büyük bir felaketle karşılaşırdık.” ifadelerini kullandı.

SON 1 YILDA 20’DEN FAZLA KUNDAKLAMA OLDU