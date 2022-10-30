Dünya Dünya diken üstünde İki yeni Kovid 19 varyantı tespit edildi
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Dünya diken üstünde: İki yeni Kovid 19 varyantı tespit edildi

Dünya genelinde Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı milyonları aştı. Kış mevsimi yaklaşırken uzmanların vaka artışlarına yönelik uyarıları var. Bununla birlikte İngiltere'den gelen haber korkuttu. Buna göre Kovid-19'un iki yeni varyantı daha tespit edildi.

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Haber Merkezi Diğer
Dünya diken üstünde: İki yeni Kovid 19 varyantı tespit edildi
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, İngiltere'de Omicron varyantının çok sayıda alt versiyonunun dolaştığı bildirildi. Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının alt versiyonu olan söz konusu türlerine BQ.1 ve XBB isimleri verildiği belirtildi.

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Endişe verici

BQ.1 ve XBB isimli alt versiyonun bağışıklıktan kaçma potansiyelinin çok yüksek olduğu ancak varyantların endişe verici tür olarak tanımlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Varyantlara karşı en iyi savunmanın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğu vurgulandı.

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