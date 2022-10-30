Dünya diken üstünde: İki yeni Kovid 19 varyantı tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, İngiltere'de Omicron varyantının çok sayıda alt versiyonunun dolaştığı bildirildi. Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının alt versiyonu olan söz konusu türlerine BQ.1 ve XBB isimleri verildiği belirtildi.
Endişe verici
BQ.1 ve XBB isimli alt versiyonun bağışıklıktan kaçma potansiyelinin çok yüksek olduğu ancak varyantların endişe verici tür olarak tanımlanmadığı bilgisi paylaşıldı.
Varyantlara karşı en iyi savunmanın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğu vurgulandı.