Dünya diken üstünde: İki yeni Kovid 19 varyantı tespit edildi

Türk hekimler zeytin yaprağının koronavirüs üzerindeki etkisini kanıtladı: Çalışma uluslararası camiada ilgiyle karşılandı

Zeytin yaprağının koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirdiği ve hastalığın daha hafif geçmesine yol açtığı bilimsel olarak kanıtlandı. Geçtiğimiz yıl Konya'da bir fabrikada işçilerin zeytin yaprağı çayını tüketmesinin ardından vaka sayılarında düşüş yaşandığı haberini alan Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit ve Yrd. Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, yaptıkları çalışmayla zeytin yaprağının mucizevi etkisini ispatladı. 336 işçiden aldıkları numunelerle zeytin yaprağı çayı tüketen kişilerin doğal bağışıklık hücrelerinin yüzde 35 oranında arttığını tespit eden Koçyiğit ve Atayoğlu, yaptıkları çalışmayla çayı içenlerin içmeyenlere oranla koronavirüsü hafif atlattığını da bellirledi. Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit ve Yrd. Doç. Dr. Ali Timuçin Atayoğlu'nun bilimsel çalışması, uluslararası alanda da ilgi görerek 'Journal of Integrative and Complementary Medicine' isimli dergide yayınlandı.



