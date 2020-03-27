Dünya Dünya Sağlık Örgütünden endişe verici açıklama Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
KORONAVİRÜS

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs aşısı için minimum 12-18 ay beklemek gerekeceğini söyledi.

Haber Merkezi AA
DSÖ, koronavirüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olarak açıkladı.
DSÖ, koronavirüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olarak açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "(Kovid-19) için bir aşı minimum 12-18 ay uzaklıkta. Bu süre içinde, hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için terapötiklere (tedavi edicilere) acil bir ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz" dedi.

  • Dünya genelinde yarım milyon Kovid-19 vakası tespit edildiğini, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ghebreyesus, "Bunlar trajik sayılar. Ama, dünya genelinde yüzbinlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlayalım" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda yaşanan "kronik küresel sıkıntının" ise "hayat kurtarmak için verilen ortak çabalar için en büyük tehdit" olduğunu vurguladı.

En çok ihtiyaç duyan 74 ülkeye yaklaşık 2 milyon bireysel koruyucu ekipman gönderdiklerini aktaran Ghebreyesus, 60 ülkeye de benzer miktarda ekipman göndermek için hazırlık yaptıkları bilgisini paylaştı.

'Virüs insanlığın ortak düşmanı'

Ghebreyesus, "Daha fazlası gerekiyor. Bu sorun ancak uluslararası iş birliği ve dayanışma ile çözülebilir" şeklinde konuştu.

Dünya devletlerine ellerindeki mevcut tüm kaynakları Kovid-19'u durdurmak için kullanmaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Kovid-19 pandemisiyle mücadele için birleşin. Hiçbir ülke yalnız savaşamaz, sadece birlikte savaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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