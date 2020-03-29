Dünya Dünya Sağlık Örgütünden yeni açıklama Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
KORONAVİRÜS

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Koronavirüs hava yoluyla bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

DSÖ, koronavirüsün (Covid-19) kişilere hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

COVID19 hava yoluyla bulaşmaz. #koronavirüs daha çok enfekte bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya da konuşması sırasında saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Kendinizi korumak için: Bir metre mesafenizi koruyun. Yüzeyleri sıklıkla dezenfekte edin. Ellerinizi yıkayın. Göz, Burun ve ağzınıza dokunmayın.

Bir metre kuralı önlemli

Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre ‘fiziksel mesafe’ koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.

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Haluk Levent'ten sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene
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Haluk Levent'ten sosyal medyada seferberlik: Ünlülerden destek veren verene
İhtiyaç sahipleri için kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu ile sürekli çalışan şarkıcı Haluk Levent, koronavirüs sonrası oluşan süreçte de oluşan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile sayısız ünlü ismi harekete geçiren Levent, adeta sosyal medyada seferberlik başlattı. #dayanışmagunleri kampanyası kısa sürede çığ gibi büyüdü. Levent, kampayaya destek veren isimleri tek tek açıkladı. İşte o isimler:

'Evde canım sıkılıyor' dedi balık tutmaya geldi
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Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün artıyor.
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Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde oltayla balık tutmak yasaklandı.
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Yasağın ardından vatandaşların balık tuttuğu yerler sessizliğe büründü.
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Ancak yasağa uymayan 61 yaşındaki Bilal Ünlü sabahın erken saatlerine Unkapanı Köprüsü'ne geldi.
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Kendisinden başka kimsenin olmadığı köprüde yaşlı adam, doyasıya balık tutmanın keyfini sürdü.
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Köprüde tek balık tutan kişi olan Bilal Ünlü, “Evde duramıyorum, canım sıkılıyor. Köprüde benden başka kimse yok. Balık tutmak sanırım yasak. Ben 61 yaşındayım, balık çok güzel. Ben de önlemler kapsamında elimden geleni yapıyorum. Evden dışarıya çıkmıyorum, şimdi gideceğim ve bir daha çıkmayacağım. 10'da eve giriyorum ertesi sabaha kadar çıkmıyorum. Virüsten dolayı her yer boşaldı. Ben dediğim gibi evde duramıyorum dedi.
'Evde canım sıkılıyor' dedi balık tutmaya geldi
Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında “evde kalın" uyarılarına rağmen sabahın erken saatlerinde Unkapanı Köprüsü'ne gelen tek olta balıkçısı, “yok artık" dedirtti. Yoğun yağış ve korona virüs salgınına rağmen köprüye gelen 61 yaşındaki adam, “Evde çok sıkıldım" diyerek kendini savundu.

Türkiye'de gün gün koronavirüs vakaları ve ölümler
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Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken alınan tedbirler daha da sıkılaştırılmaya başlandı. Türkiye'de son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün gün açıklıyor.
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İlk vakadan günümüzü kadar her yeni hasta ve hasta kaybını kamuoyu ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu ile yürüttüğü toplantılarının sonuçlarını da açıklamaya devam ediyor. İşte Koca'nın gün gün yaptığı koronavirüs açıklamaları:
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11 Mart 2020
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13 Mart 2020
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15 Mart 2020
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16 Mart 2020
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16 Mart 2020
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18 Mart 2020
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19 Mart 2020
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20 Mart 2020
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21 Mart 2020 Cumartesi
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22 Mart 2020 Pazar
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23 Mart 2020 Pazartesi
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24 Mart 2020 Salı
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25 Mart 2020 Çarşamba
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26 Mart 2020 Perşembe
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27 Mart 2020 Cuma
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28 Mart 2020 Cumartesi
Türkiye'de gün gün koronavirüs vakaları ve ölümler
Koronavirüs dünyada yayılmaya başladığı andan itibaren Türkiye'de çalışmalara önceden başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların görülmesi ile bu çalışmaları daha hızlandırdı. Bir yandan koronavirüs ile mücadele için en iyi tanı ve tedavi yöntemleri üzerine çalışan Koca, bir yandan da süreci en şeffaf şekilde yürütmeye çalışıyor. İlk vakadan günümüzü kadar her yeni hasta ve hasta kaybını kamuoyu ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu ile yürüttüğü toplantılarının sonuçlarını da açıklamaya devam ediyor.
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