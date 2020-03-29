Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor

İlk vakadan günümüzü kadar her yeni hasta ve hasta kaybını kamuoyu ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu ile yürüttüğü toplantılarının sonuçlarını da açıklamaya devam ediyor. İşte Koca'nın gün gün yaptığı koronavirüs açıklamaları:

Türkiye'de gün gün koronavirüs vakaları ve ölümler

Koronavirüs dünyada yayılmaya başladığı andan itibaren Türkiye'de çalışmalara önceden başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların görülmesi ile bu çalışmaları daha hızlandırdı. Bir yandan koronavirüs ile mücadele için en iyi tanı ve tedavi yöntemleri üzerine çalışan Koca, bir yandan da süreci en şeffaf şekilde yürütmeye çalışıyor. İlk vakadan günümüzü kadar her yeni hasta ve hasta kaybını kamuoyu ile paylaşan Koca, Bilim Kurulu ile yürüttüğü toplantılarının sonuçlarını da açıklamaya devam ediyor.

