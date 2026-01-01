Dünyaca ünlü kayak merkezinde patlama: Çok sayıda ölü var

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi.İsviçre polisinin açıklamasına göre, lüks Alp kayak merkezi kasabası Crans Montana'da bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda can kaybı var

İsviçre'nin Valais kantonunda bulunan ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da yeni yıl kutlamaları büyük bir trajediyle sonuçlandı.





1 Ocak 2026 gece yarısından sonra, saat 01.30 sularında "Le Constellation" adlı iki katlı bir eğlence mekanında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada büyük bir yangın çıktı.

Valais kanton polisi sözcüsü Gaëtan Lathion, olayda can kayıplarının olduğunu doğruladı. Görgü tanıkları ve olay yerinde bulunan sağlık görevlileri, onlarca ağır yaralı ve can kaybı olduğunu açıkladı.





Patlamanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medyada ve yerel kaynaklarda, barın içindeki bir konser sırasında kullanılan piroteknik (havai fişek/ışık oyunları) malzemelerin yangını tetiklemiş olabileceği iddia ediliyor.







