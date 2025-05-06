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Dünyada bir ilk: Neuralink hastası beyin implantıyla ilk kez YouTube videosu hazırladı

Dünyada bir ilk: Neuralink hastası beyin implantıyla ilk kez YouTube videosu hazırladı

10:576/05/2025, Salı
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Elon Musk, Neuralink ekibiyle birlikte Smith’in evine yaptığı ziyarette görüntülü olarak bağlandı.
Elon Musk, Neuralink ekibiyle birlikte Smith’in evine yaptığı ziyarette görüntülü olarak bağlandı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Neuralink'in beyin çipi, konuşma yetisini kaybetmiş bir hastanın kendi sesiyle YouTube videosu hazırlamasını sağladı. Elon Musk'ın kurucusu olduğu şirketin implantını kullanan ALS hastası Brad Smith, videoyu yalnızca beyin sinyalleriyle düzenledi ve seslendirdi.

Nörodejeneratif bir hastalık olan ALS’ye (Amiyotrofik Lateral Skleroz) sahip Brad Smith, Neuralink implantı takılan dünyadaki üçüncü, hastalık teşhisi konmuş ilk kişi oldu.


Smith, geçen hafta YouTube'da yayımladığı videoda, implantın günlük yaşamında nasıl çalıştığını anlattı.


Smith’in beyninin motor korteksine yerleştirilen implant, üst üste konmuş yaklaşık beş madeni para büyüklüğünde ve binin üzerinde elektrot içeriyor.


Bu sistem, düşünceyle bilgisayar faresini kontrol etmesini sağlıyor. Smith, başlangıçta elini hareket ettirmeyi hayal ederek imleci yönlendirmeye çalıştığını, ancak daha sonra diliyle hareket ettirme ve çene kasma düşüncelerinin daha etkili olduğunu belirtti.

Kendi sesiyle anlatım

Smith’in konuşma yetisini kaybetmeden önceki ses kayıtları yapay zekâ aracılığıyla analiz edilerek sentetik sesi oluşturuldu. Böylece video, Smith’in kendi sesiyle anlatıldı.


Elon Musk, Neuralink ekibiyle birlikte Smith’in evine yaptığı ziyarette görüntülü olarak bağlandı. Musk, “Umarım bu, senin ve ailen için bir dönüm noktası olur” ifadelerini kullandı.


Smith ise göz takip sistemiyle iletişim kurduğunu ancak bu teknolojinin sadece karanlık ortamlarda çalışabildiğini, Neuralink sayesinde ise artık dışarıda da iletişim kurabildiğini söyledi.

Çocuklarıyla oyun oynayabiliyor

Çip sayesinde çocuklarıyla video oyunları oynayabildiğini belirten Smith’in “Mario Kart” oynarken çekilmiş görüntüleri de paylaşıldı. Smith, sürecin yıllar aldığını vurgulayarak, “Bazen duygulanıp ağlıyorum. Artık kendimden daha büyük bir amaç için çalışıyor olmak çok güzel. Bu çalışmayla gelecekte başkalarına da hizmet etmeyi umuyorum” dedi.


İnsan deneyleri 2024’te başladı

Neuralink, ilk insan implantını 2024 yılı Ocak ayında gerçekleştirdi. Şirketin ilk insan deneği olan felçli Noland Arbaugh, implant sayesinde hayatında bağımsızlık ve sosyal bağlantı kurma imkânı bulduğunu söylemişti.

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