'Dur' kararı İsrail'i azdırdı: Dört saatte 57 sivili öldürdü

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesindeki saldırılarını durdurması yönünde aldığı "bağlayıcı karar" işgal ordusunun vahşetlerini durduramıyor. Sahadaki gelişmeleri takip eden gazeteciler, İsrail ordusunun UAD tarafından açıklanan kararın ardından saldırılarını daha fazla yoğunlaştırdığını bildirdi. Refah'taki Avni Zahir Caddesi'ni hedef alan İsrail'e ait savaş uçakları, bir çocuğun daha ölümüne sebep olurken yine bölgedeki Sabra mahallesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında bir kadın yaşamını yitirirken çok sayıda sivil de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlenen saldırılar sonucunda 4 saat içinde 57 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.





KUZEYDE OKUL KATLİAMI

Refah'ın yanı sıra Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde de saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Cibaliye yakınlarındaki el-Saftavi mahallesinde bulunan sivillerin sığındığı El-Nazla okulunu vurdu. Bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirirken 17 sivil ise yaralandı. Okulun enkaza dönüştüğü saldırı sonrası sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için yetersiz imkanlarla çalışma başlattı.





KUŞATMA YÜZÜNDEN İNSANİ YARDIMLAR BOZULDU

UAD'nin cuma günü ilan ettiği bağlayıcı kararı, Gazze'ye şartsız olarak insani yardımların sürdürülmesini ön görmesine rağmen İsrail bu karara da uymuyor. 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı işgal eden ve bölgedeki diğer sınır kapısı Kerem Ebu Salim'i de tamamen kapatan İsrail'in engellemeleri yüzünden iki haftadır neredeyse insani yardım girişi hiç yapılamadı. Gazze'ye yardım ulaştıran uluslararası kurumlar ise Refah'ın Mısır tarafında bekliyor. Sina Çölü'nde bekleyen yardım malzemeleri artan çöl sıcakları ve saklama koşullarının elverişsizliği nedeniyle bozulmaya başladı. Gelişmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Refah'taki yoğunluğun azaltılması için ABD yönetimiyle yardım malzemelerinin Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yönlendirilmesi konusunda uzlaşıya varıldığı bildirildi. İsrail'in UAD kararına rağmen sürdürdüğü kuşatma Refah'taki sağlık imkanlarını da tamamen yok ediyor. Bölgede işler halde olan tek hastane konumundaki Kuveyt Hastanesi, yakıt girişine izin verilmemesi halinde hastanenin hizmet veremez hale geleceğini duyurdu.





KARARLARI UYGULAMAYA MECBUR BIRAKILMALI

UAD'nın kararının ardından açıklamalar yayınlayan Filistinli direniş gruplarının dikkat çektiği ortak nokta ise kararın sadece Refah'ta değil tüm Gazze'de İsrail saldırılarının durdurulması şeklinde genişletilmesi gerektiği oldu. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), uluslararası topluma UAD tarafından alınan bağlayıcı kararın pratikte uygulanması için harekete geçme çağrısı yaptı. Hamas Hareketi de, İsrail'in kararı uygulamaya zorlanması gerektiğine vurgu yaparken insani yardımlar için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın işaret edilmesinin yeterli olmadığını ve Refah Sınır Kapısı'nın "Filistin- Mısır Sınırı" olarak yeniden açılması gerektiğini vurguladı.





ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Uluslararası mahkemelerin kararları ve dünyanın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef alması yüzünden ölü sayısı hızla artıyor. Saldırılar, Gazze'de sıkışıp kalan sivillerin defalarca bir yerden başka yere tehcir edilmesine de sebep oluyor. Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'deki sivillerin 6 kez tehcir edildiğini ve bombardımanların devam etmesi ile insani yardımların kesilmesi nedeniyle Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını ilan etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 232'nci gününü geride bırakan İsrail saldırılarında ölü sayısı 35 bin 903'e, yaralı sayısı ise 80 bin 420'ye ulaştı.





"İşkenceci asker öldürüldü"

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'da işgalci İsrail ordusuyla şiddetli çatışmalara girişen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün de üç İsrail askerini Ghoul keskin nişancı silahıyla öldürdüğünü ilan etti. Filistinli gazeteci Motasem A. Dalloul ise Hamas'a bağlı keskin nişancıların daha önce sivillere işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyada infiale sebep olan bir İsrail askerini Beyt Hanun'da vurarak öldürdüğünü bildirdi. İşkenceci asker, sandalyeye bağladığı Filistinli bir adamı çıplak vaziyette sorguya çekerken görüntülenmişti.



