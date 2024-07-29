Duvarları delip kaçış tüneli yaptı

İşgalci İsrail, Gazze’de tarihte eşi benzeri görülmeyen soykırımlar işliyor. Binlerce ailenin evi kuşatılırken bu evlerde mahsur kalan Gazzeliler, duvarları kırarak kurtulmaya çalışıyor. Sina Mahallesindeki evlerinde ailesiyle birlikte mahsur kalan Dua Elhelou, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Elhelou,“Evimizin önünde tankları gördükten sonra kaçmak için ne yapabiliriz diye düşündük ve en sonunda evin duvarlarını kırarak kurtuluş için tünel oluşturduk” dedi. 8 Temmuz’da İşgalci askerler tarafından Daraj, Tufah, Şucaiyye ve Sabra mahallelerine saldırı olacağına dair bilgilendirme yapıldığını söyleyen Elhelou, “Yapılan uyarılardan sonra herkes söylenen mahallelerden uzaklaşıp Sina mahallesine doğru gitti. Ancak bunu söylemelerine rağmen saldırılar bizim de bulunduğumuz güvenli dedikleri Sina'ya gerçekleştirildi" diye konuştu.

Kuşatılan evinden binbir zorlukla kurtulmak için mücadele eden Elhelou, “Bizim gibi birçok komşu da bu şekilde duvarlarını kırmışlar. Blokları kıra kıra tünel açtık. Bir yandan korkuyor bir yandan da kurtulacağız diye umut ediyorduk. Duvarı delme işlemi bittiğinde hiçbir şey almadan namaz elbisemle hızlıca ailemle birlikte kaçtım” şeklinde konuştu. Kuşatıldıkları evden kendi imkanlarıyla çıkan Elhelou, “Gece işgalciler insanların kaçacağını düşünerek nöbet tutuyorlardı. Bu yüzden sabaha kadar bekliyor ve sabah olunca kaçmaya çalışıyorduk. İşgalciler bizi görmeden kaçmayı başardık çıktığımızda amcamızın evine sığındık ve 1 odada 30 kişi sığındık. Ölüm sürekli ensemizde ve her an ölebiliriz. Şimdi bulunduğumuz yerde su ve yiyecek bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.