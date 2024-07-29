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Dünya

Duvarları delip kaçış tüneli yaptı

Gazze’deki Filistinliler, İsrail askerlerinin kuşattığı evlerinden ilginç bir yöntemle çıkıp kaçıyor: Evlerinin duvarlarını delip oluşturdukları tünellerle. Ailesiyle mahsur kaldığı Sina Mahallesi’nde evinden böyle bir tünelle çıkan Dua Elhelou, Yeni Şafak’a konuştu: Evimizin önünde tankları gördükten sonra, kaçmak için ne yapabiliriz, diye düşündük. En sonunda evin duvarlarını dele dele kurtuluş için tünel oluşturduk. Birçok komşumuz da duvarlarını delmiş.

Rabia Şenol
04:00 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:20 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci İsrail, Gazze’de tarihte eşi benzeri görülmeyen soykırımlar işliyor. Binlerce ailenin evi kuşatılırken bu evlerde mahsur kalan Gazzeliler, duvarları kırarak kurtulmaya çalışıyor. Sina Mahallesindeki evlerinde ailesiyle birlikte mahsur kalan Dua Elhelou, yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Elhelou,“Evimizin önünde tankları gördükten sonra kaçmak için ne yapabiliriz diye düşündük ve en sonunda evin duvarlarını kırarak kurtuluş için tünel oluşturduk” dedi. 8 Temmuz’da İşgalci askerler tarafından Daraj, Tufah, Şucaiyye ve Sabra mahallelerine saldırı olacağına dair bilgilendirme yapıldığını söyleyen Elhelou, “Yapılan uyarılardan sonra herkes söylenen mahallelerden uzaklaşıp Sina mahallesine doğru gitti. Ancak bunu söylemelerine rağmen saldırılar bizim de bulunduğumuz güvenli dedikleri Sina'ya gerçekleştirildi" diye konuştu.

BİR ODADA 30 KİŞİ KALDIK

Kuşatılan evinden binbir zorlukla kurtulmak için mücadele eden Elhelou, “Bizim gibi birçok komşu da bu şekilde duvarlarını kırmışlar. Blokları kıra kıra tünel açtık. Bir yandan korkuyor bir yandan da kurtulacağız diye umut ediyorduk. Duvarı delme işlemi bittiğinde hiçbir şey almadan namaz elbisemle hızlıca ailemle birlikte kaçtım” şeklinde konuştu. Kuşatıldıkları evden kendi imkanlarıyla çıkan Elhelou, “Gece işgalciler insanların kaçacağını düşünerek nöbet tutuyorlardı. Bu yüzden sabaha kadar bekliyor ve sabah olunca kaçmaya çalışıyorduk. İşgalciler bizi görmeden kaçmayı başardık çıktığımızda amcamızın evine sığındık ve 1 odada 30 kişi sığındık. Ölüm sürekli ensemizde ve her an ölebiliriz. Şimdi bulunduğumuz yerde su ve yiyecek bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.


İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.


#Gazze
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