EastMed’e İtalya darbesi

Haberde Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 2 Ocak’ta Atina’da EastMed anlaşmasını törenle imzalamasının beklendiği hatırlatılırken, İtalya’nın ise projeye imza koyacağına dair bir beyanda bulunmadığı dile getirildi. Kıbrıs Haber Ajansı’nın Yunan bakanlık kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre İtalya anlaşmayı imzalayacağını ne doğruladı ne de yalanladı.
MECBUR KALACAKLAR
- Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinden (MEB) geçirilmesi planlanan EastMed, Doğu Akdeniz’deki yeni keşiflerden elde edilen gazın Avrupa’ya taşınması projesi olarak İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan için kritik öneme sahip. İlgili ülkeler enerji konusunda Türkiye’yi devredışı bırakarak AB ülkelerinin Rusya ve Türkiye’ye olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu plana karşı Ankara, Libya anlaşmasıyla cevap vermişti. Güney Kıbrıs ve Yunanistan, EastMed hattının geçtiği güzergâhı kendi deniz bölgeleri ilan etmeye kalkınca Türkiye, Libya ile deniz sınırlarını yeniden çizerek boru hattının geçmesi planlanan yerlerin dahil olduğu birçok bölgeyi Türk MEB’i yaptı. Ankara, geçtiğimiz günlerde Tel Aviv’e ilettiği mesajda, EastMed’e ‘enerji güvenliği açısından izin vermeyeceğini’ bildirmiş ve İsrail’i yeni güzergâh planlaması için işbirliği yapmaya davet etmişti. Uzmanlara göre EastMed’in çökmesi halinde İsrail, Akdeniz’de çıkardığı gazı Türkiye üzerinden ihraç etmeye mecbur kalabilir.