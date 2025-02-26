Ebu Ubeyde duyurdu: İsrailli esirlerin cesetleri iade edilecek

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin cesetlerini işgalci güçlere teslim edeceklerini açıkladı. Ebu Ubeyde, Kassam'ın bu kararının 'insani değerlere saygı' amacı taşıdığını belirterek, İsrail'in şehit Filistinlilerin naaşlarına yönelik gayri insani tutumunu da kınadı.
Şehit İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'ye yönelik bombardımanlarda ölen dört İsrailli esirin, Kızılhaç aracılığıyla yarın (27 Şubat Perşembe) saat 23.00'te işgal güçlerine iade edileceğini açıkladı.
Ebu Ubeyde'nin açıkladığı Kassam Tugayları'nın karar duyurusunda 'insani değerlere' vurgu yapılarak İsrail'in Filistinlilerin naaşlarına yönelik tutumu kınandı.
Hatırlanacağı üzere İsrail, öldürdüğü Filistinlileri TIR'ların içerisine doldurarak aylar sonra kokuşmuş ve nahoş bir halde Gazze Şeridi'ne iade ediyordu.
Kassam Tugayları'nın iade edeceği cesetlerin kimlikleri ise şu şekilde:
▪ Tsahi Idan
▪ Itzik Elgarat
▪ Ohad Yahlomi
▪ Shlomo Mantzur