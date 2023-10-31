Ekmek kokusuyla mutluluk

Şifa Hastanesi’nde her gün binlerce ekmek yapıp dağıtan Gazzeli Aişe, “Ekmek kokusu herkese çok iyi geliyor. Özellikle çocuklar bir an olsun her şeyi unutup mutlu oluyorlar” dedi. Saldırıların ardından hastaneye sığınan Aişe, “Bizler mazlum insanlarız. Savaş nedeniyle sınır kapısından gıda girişi yoktu yiyecek bulamıyorduk. Biz de komşularla organize olduk. Un ve suyla doktorlar ve hastaneye sığınan halk için ekmek yapmaya başladık” diye konuştu.

YAŞAM MÜCADELESİ

Yaşatılan zorluklara rağmen hayata tutunacaklarını dile getiren Aişe, “Her gün binlerce ekmek yapıyoruz, burada muazzam bir dayanışma var Ailemdeki bütün erkekler şehit oldu. Akraba ve komşularımızın çocuklarına da biz bakıyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkıyoruz. İşgalciler her yeri bombalıyor, Kısıtlı imkanlarla yaşam mücadelesi veriyoruz” şeklinde konuştu.

Sivillerin ne günahı var

Gazze’nin her zaman kendi imkanlarıyla ayağa kalktığını ifade eden Aişe, “Bize kimse yardım etmiyor. Dünyanın gözü önünde sadece 24 günde 8 binden fazla şehit verdik. Kayıplarımızla birlikte bu sayı artacak. İnsanlığın vicdanı nerede, siviller ne günah işlemiş olabilir. Bu saldırılara artık bir son verilmeli” diyerek sitemini dile getirdi.

50 TIR daha Gazze’ye ulaştı

İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan 50 TIR daha ulaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan önce 24, ardından da 26 TIR’ın Mısır Kızılayı’ndan teslim alındığı bildirdi. Böylece 7 Ekim’den bu yana gönderilen yardım tırı sayısı 144 oldu ancak bölgeye şu ana kadar yakıt girişine izin verilmedi.







