Ekmek kokusuyla mutluluk

Şifa Hastanesi’nde her gün binlerce ekmek yapıp dağıtan Gazzeli Aişe, “Ekmek kokusu herkese çok iyi geliyor. Özellikle çocuklar bir an olsun her şeyi unutup mutlu oluyorlar” dedi. Saldırıların ardından hastaneye sığınan Aişe, “Bizler mazlum insanlarız. Savaş nedeniyle sınır kapısından gıda girişi yoktu yiyecek bulamıyorduk. Biz de komşularla organize olduk. Un ve suyla doktorlar ve hastaneye sığınan halk için ekmek yapmaya başladık” diye konuştu.