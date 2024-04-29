Ekonomik kısıtlamalar köşeye sıkıştıracak

Öğrenciler, akademisyenler, sanatçılar, sporcular yaşanan insanlık dışı uygulamalara sessiz kalmadı. Kampüs ve alanlarda yapılan gösterilerin yanında, Filistin’de yaşananları parlamentolarına taşıyarak, İsrail’e yaptırım uygulanmasını isteyen siyasetçiler Yeni Şafak’a konuştu. Milletvekilleri, Türkiye’nin İsrail ile olan ticari ilişkilerini kesmesini çok büyük bir adım olduğunu belirterek, ekonomik yaptırımların Gazze’de ateşkesi sağlayacağını belirtti.

MECLİSE TAŞIDIK

Cezayir meclisinde milletvekili olan Chadı Derradjı, “Filistinlilerin zafere ulaşması için meclis düzeyinde de çalışmaların yapılması çok önemli. Onlar için meclisde önergeler veriyoruz. Filistin meselesini sokaktan meclise taşıdık. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ticari yaptırımları durduracağına yönelik açıklamaları İsrail’in ekonomik kaybına neden olacak" ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİ SAĞLAYABİLİR

Ürdün eski Milletvekili Tamer Bino, İslam ülkelerinin sessizliğinin utanç verici olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bu hususta atmış olduğu adımların çok önemli olduğunu düşünüyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’le ticari ilişkileri tamamen kesmesi gerçekten takdir edilesi. Eğer Ürdün ve Türkiye İsrail’le ticari ilişkileri tamamen keserse İsrail’de büyük bir ekonomik kriz oluşturulur. Siyasi olarak bu şekilde yaptırımların yapılması ve sokaklarda da halkların eylemleri ülkelere ciddi baskı oluşturuyor. Bu durum yakın zamanda ateşkesi sağlayacak diye düşünüyorum” dedi.

KITALARI AŞTI

Kuveyt Eski Milletvekili Waleed Tabtabai ise şunları kaydetti: “İsrail’e devletlerin yaptırım uygulamaları çok gecikti. Ticari ilişkiler önceden kesilmeliydi. Bu konuda Filistinlilerin özgürlüğü için bu çok önemli bir yaptırım olacaktır. Gayrimüslimlerin Filistin’de yaşanan insanlık dramını haykırmak için sokaklara çıkması Filistin meselesinin artık kıtaları aştığını gösteriyor.”



