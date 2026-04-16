Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ekvador'da yolcu otobüsü nehre düştü: 11 ölü, 22 yaralı

Ekvador'da yolcu otobüsü nehre düştü: 11 ölü, 22 yaralı

13:2216/04/2026, четверг
DHA
Sonraki haber
Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekvador'un güneyinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Ekvador'un güneyindeki Azuay eyaletinden geçen Cuenca-Molleturo kara yolunda seyreden eyaletler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aştı. El Chorro Köprüsü yakınlarında sığ bir nehre düşen otobüs, çarpmanın etkisiyle alev alarak yandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, Cuenca İtfaiyesi’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu ve can kaybının artabileceği kaydedildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.


#Ekvador
#yolcu otobüsü
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
