El-Mevasi’de açıkta uyuyorlar

İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte bölgeye gelip yer bulamadan geri dönmek zorunda kalan Ahmed Avad adlı bir Filistinli, El-Cezire muhabirine verdiği röportajda, “Orada ne su, ne tuvalet, hiçbir şey yoktu. İnsanlar, açıkta yatıyordu” diye konuştu. El-Cezire’ye bilgi veren bir başka Filistinli Abdullah Aram ise El-Mevasi’de insanların temiz içme suyu ve yiyecek bile bulamadığını belirterek “Oradaki çadırlarda insanlar yeterince beslenemiyorlar ve açlar. Kış kapıda, yeni çadırlara ihtiyaç duyuyoruz. El-Mevasi, daha fazla sığınmacıyı barındıramaz” cümlelerini sarf etti.