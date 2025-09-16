El-Mevasi’de açıkta uyuyorlar

İsrail’in Gazze şehir merkezine saldırılarını yoğunlaştırarak yüz binlerce sivile göç etme emri verdiği Gazze’nin güneyindeki sahil bölgesi El-Mevasi’de bulunan aileler, en basit yaşam gereksinimlerinden yoksun bir şekilde geceyi açıkta geçiriyor.
İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte bölgeye gelip yer bulamadan geri dönmek zorunda kalan Ahmed Avad adlı bir Filistinli, El-Cezire muhabirine verdiği röportajda, “Orada ne su, ne tuvalet, hiçbir şey yoktu. İnsanlar, açıkta yatıyordu” diye konuştu. El-Cezire’ye bilgi veren bir başka Filistinli Abdullah Aram ise El-Mevasi’de insanların temiz içme suyu ve yiyecek bile bulamadığını belirterek “Oradaki çadırlarda insanlar yeterince beslenemiyorlar ve açlar. Kış kapıda, yeni çadırlara ihtiyaç duyuyoruz. El-Mevasi, daha fazla sığınmacıyı barındıramaz” cümlelerini sarf etti.