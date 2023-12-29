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Dünya

Elini öperek veda etti

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morguna getirildi. Bir Filistinli gözyaşları içinde hayatını kaybeden küçük çocuğun ellerini ve ayaklarını öptü.

04:00 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:20 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci ordu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gün boyunca tüm bölgelerde yoğun saldırılara devam etti. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 50 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Gazze’nin merkez bölgesindeki Beyt Lahiya ve Maghazi Mülteci Kampı ile güneyindeki Han Yunus kentine saldırılar düzenlendi. Saldırılarda en az 50 kişinin öldüğünü açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, çok sayıda yaralı olduğunu belirterek can kaybının artabileceğini söyledi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 21 bin 320’ye, yaralı sayısı da 55 bin 603’e yükseldi.

105 gazeteci öldürdü

İşgalci güçlerin, Beyt Lahiya kentindeki sivil yerleşim yerini hedef aldığı saldırıda ölenlerin arasında 2 gazetecinin de bulunduğu kaydedildi. “Hayreddin, el-Kurd ve el-Kadi” ailelerine ait evlerin de bombalandığı saldırılarda, gazeteci Muhammed Hayreddin ve Ahmed Mahir Hayreddin’in de hayatını kaybettiği kaydedildi. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisin’den yapılan açıklamada, 2 gazetecinin daha öldürmesiyle, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 105’e yükseldiği ifade edildi. Filistinli gazeteci Hossam Shabat ise, İsrail istihbaratının kendisine telefonla ulaşarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları silmesini ve Beyt Hanun’dan ayrılmasını istediğini yoksa evini bombalamakla tehdit ettiğini belirterek, ayrılmayı reddetmesinin ardından İsrail’in evini bombaladığını açıkladı. Evinin tamamen yıkıldığını aktaran Shabat, sığındığı Beyt Hanun Hastanesi’nin İsrail güçleri tarafından kuşatılmasının ardından bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Tüm bu tehditlere ve evimin bombalanmasına rağmen hala olan biteni takip ediyorum. Ölüm bizi her yerde takip ediyor. Geçenlerde Beyt Hanun’a tekrar girdiğimde üzerime ateş açıldı” dedi.



#Gazze
#İsrail
#Soykırım
43 dakika önce
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