Dünya Eller tetikte gözler Türkiyede SMO askerleri gece gündüz Tel Rıfat ve Münbiçteki teröristleri izliyor
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Eller tetikte gözler Türkiye'de: SMO askerleri gece gündüz Tel Rıfat ve Münbiç’teki teröristleri izliyor

Suriye’nin kuzeyine yeni harekat için hazırlıklar sürerken, daha önceki 4 harekatta TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu'nda eller tetikte. SMO askerleri gece gündüz Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristleri izlerken, harekat için Türkiye’den gelecek haberi bekliyor. Cephe hattındaki SMO askerlerinin komutanı Abu Ali Adduno, “Bölgenin özgürleşmesi için Türkiye’den gelecek emri bekliyoruz” dedi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Eller tetikte gözler Türkiyede: SMO askerleri gece gündüz Tel Rıfat ve Münbiç’teki teröristleri izliyor
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Suriye’nin kuzeyine yönelik beşinci harekat sahayı hareketlendirdi. Daha önceki 4 harekatta TSK ile hareket eden Suriye Milli Ordusu (SMO) teyakkuza geçti. Tel Rıfat ve Münbiç kırsalındaki cephe hatlarında elleri tetikte bekleyen SMO askerleri, 24 saat teröristlerin bulunduğu noktaları takip ederken, harekat için Türkiye’den gelecek haberi bekliyor.

  • Cephe hattında silah ve mühimmatın yanı sıra asker sayısını da arttıran SMO, her 2 kentin de bir an önce teröristlerden temizlenmesi için göreve hazır. Binlerce Suriyelinin zorla göç ettirildiği Tel Rıfat ve Münbiç’teki evlerine dönmek istediğini belirten muhalifler, tek umutlarının Türkiye olduğunu kaydetti. Harekatta yer alacaklarını dile getiren ordu mensupları, teröristlerle kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını söyledi.

2 SAATLİK ÇATIŞMA

Cephe hattındaki SMO askerleri, taciz, saldırı ve sızma girişimlerine karşı PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor. Son olarak PKK işgalinde bulunan Tel Rıfat kırsalındaki Minnag askeri havaalanı ve Ayn Dakna bölgesinden SMO askerlerinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı. SMO ağır silahlarla anında karşılık vererek teröristleri ateş altına aldı. SMO askerlerinin makineli tüfekler ve kamyonetlere monte edilmiş doçkalardan yaptığı atışlarla saldırı püskürtüldü.

  • Münbiç kırsalındaki teröristler de SMO’nun Bab ilçesindeki cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. Önceki gece 00.30 sularında Bab’ın doğusundaki Acemi köyüne sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktı. Teröristler, 2 saat süren çatışmanın ardından kayıp vererek çekilmek zorunda kaldı.

Göreve hazırız

Cephe hattındaki SMO askerlerinin komutanı Abu Ali Adduno, sık sık saldırı düzenleyen teröristlere anında karşılık verdiklerini söyledi: “Biz bu saldırıların bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu saldırıların sona ermesi, bölgenin tamamen güvenli hale gelmesi ve teröristlerden arındırılması ile mümkün. Bunun yolu da askeri harekattan geçiyor. Yeni harekatı destekliyoruz, göreve hazırız. Bir an önce harekatın başlaması ve bölgenin özgürleşmesi için Türkiye’den gelecek emri bekliyoruz.”

Ahmet M. Karaca
Ahmet M. Karaca

Harekât uzun sürmez

  • SMO’da bomba imha uzmanı olan Ahmet Muhammed Karaca, beşinci harekat öncesi Yeni Şafak’a konuştu. Önceki dört harekatta olduğu gibi bu harekatta da görev alacağını söyleyen Karaca, “PKK’nın döşediği mayınları temizliyoruz. Halk bombalardan zarar görmesin diye bu görevi yapıyorum. Ekibimle birlikte daha önceki operasyonlarda 250’den fazla mayını imha ettik. Şehre girdiğimizde döşenen tüm bombaları imha edecek, güvenliği sağlayacağız. Sivillerin evine, topraklarına dönüşüne yardımcı olacağız” diye konuştu.

HALK BİZİMLE

PKK’nın Münbiç ve Tel Rıfat’ta tarım alanları ile sivil yerleşim bölgelerine bombalı tuzaklamalar yaptığını belirten Karaca, geçen yıl bölge halkının terör örgütüne karşı ayaklandığını anlattı:

  • “ABD tarafından desteklenen örgütün bölgedeki etkisi kırılamadı. Halk için Türkiye’nin operasyonu dışında başka umut kalmadı. Halk harekatı bekliyor. Bu operasyon uzun sürmeyecek. Kısa sürede zafer elde edeceğiz. Çünkü halk bizimle. Münbiç ve Tel Rıfat düşünce, örgüt onu destekleyenlerin gözünde de bitecek. ABD’nin artık anlaması gerek; bu bölgede halk örgütün yaşamasına müsaade etmeyecek.”

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