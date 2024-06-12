En küçük ve en yaşlı hacı adayı buluştu

2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında Türkiye'den 84 bin 902 hacı adayı kutsal topraklara ulaştı. Türk hacı adaylarının en yaşlısı olan 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ ile en küçük hacı adayı 3 aylık bebek Baybars Demir ile buluşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hacı adaylarını tebrik etti.





Baybars bebeği kucağına alan Erbaş, “Mübarek mekanların havasını teneffüs etmiş olması Baybars için çok büyük bir lütuf. İnşallah Peygamber Efendimize (s.a.s.) hayırlı bir ümmet olarak ömrünü geçirmesi nasip olur. Cenab-ı Hak inşallah son nefesine kadar uzun bir ömür nasip eyler. Annesine, babasına hayırlı bir evlat, vatanını, milletini seven, ezanına, bayrağına aşık bir kul olarak yetişmesi nasip olur” ifadelerini kullandı.





Erbaş, Ayşe Kızıldağ'a da haccının mebrur olması için dua ederek, “Bütün hacılarımızın en güzel bir şekilde hac vazifelerini yapıp yurtlarına, yuvalarına, evlerine, barklarına dönmelerini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” dedi.









“Haccın çok büyük organizasyon olduğunu burada anladık”





Hacı adayları da duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Ayşe Kızıldağ, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinden memnun olduğunu belirterek, görevli personelin elinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi. Baybars bebeğin babası Ahmet Demir ise “Haccın çok büyük bir organizasyon olduğunu burada müşahede ettik. Pasaportundan tutun transfer işlemlerine, konaklama işlemlerine, beraberinde sağlık işlemlerine ve sürekli işleyen bir sistem var. Bu sistem içerisinde başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere emeği geçen tüm görevlilere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak tüm hacılarımızın dualarını onlara ortak eylesin. Baybars bebeğin babası olmaktan da böyle bir günden de gurur duydum” diye konuştu.





12 senedir hac kurasının çıkmasını beklediklerini kaydeden Demir, hacca 12 yıl önce doğan ilk çocuklarıyla yazıldıklarını ancak haccın Baybars bebekle nasip olacağını belirtti. Anne Emine Demir de çok mutlu olduğunu, hac sürecinin çok güzel geçtiğini ifade ederek, herkesin haccının mebrur olmasını diledi.











