Dünya Endonezya yasa dışı atıkları geri gönderdi
ASYA

Endonezya yasa dışı atıkları geri gönderdi

Endonezya yasa dışı olarak ithal edilen 7 adet atık konteynerini Fransa ve Hong Kong’a geri gönderdi.

Haber Merkezi IHA
Limanda bulunan 42 konteyner çöp de geri gönderilmesi planlanıyor.
Limanda bulunan 42 konteyner çöp de geri gönderilmesi planlanıyor.

Endonezya Yerel Gümrük Ofisi’nden yapılan açıklamada, yasa dışı olarak ithal edilen 7 adet atık konteynerinin Fransa ve Hong Kong’a geri gönderildiği bildirildi. Singapur yakınlarındaki Batam Adası’ndaki gümrük yetkilileri, konteynerlerin ithalat kurallarına aykırı olarak çöp, plastik atık ve tehlikeli maddelerin bir kombinasyonu ile dolu olduğunu bildirdi.

  • Yerel Gümrük Ofisi Müdürü Susila Brata, "Konteynerler Pazartesi günü ayrıldı ve bazı yetkililer, geminin hareket ettiğini görmek için oradaydı" dedi. Gümrük sözcüsü ise 5 konteynerin Hong Kong’a gönderildiğini ve 2 tanesinin Fransa’ya geri döndüğünü söyledi.

Yetkililer, ABD, Avustralya ve Almanya’dan yapılan sevkıyatlar da dahil olmak üzere limanda bulunan 42 konteyner çöpü de geri göndermeyi planlıyor.
Yabancı atıklara karşı küresel kaygı artıyor
Jakarta, son aylarda yabancıların atıkları için bir çöplüğün parçası olmamak adına, ithal atıkların denetimini artırdı. Yıllar boyunca Çin, dünyanın dört bir yanından hurda plastik atıkları aldı ancak geçen yıl çevreyi temizlemek amacıyla kapılarını yabancı atıklara kapattı. O zamandan bu yana büyük miktarlarda atık Malezya, Endonezya ve Filipinler de dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine yönlendirildi.

Plastik kirliliği konusundaki küresel kaygı, Güneydoğu Asya’da atıklarla tıkanan nehirlerin şoke edici görüntüleri ve midelerinde kilolarca atık bulunan ölü deniz canlılarından kaynaklanıyor.

Dünya Doğa Fonu’na (WWF) göre, göre her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik üretiliyor ve bunların çoğu, giderek artan bir uluslararası kriz haline gelen çöplüklere veya denizleri kirletmeye neden oluyor.

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