Enerjide ciddi potansiyel var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.

Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hadimü’l Haremeyn’in daveti üzerine Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan-Veliaht Prens Muhammed bin Selman

İLİŞKİLER HER ALANDA GELİŞECEK

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki iş birliklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

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“Suudi Arabistan’la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Körfez Bölgesi’ndeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz.

Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun ve bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı iş birliğine verdiğimiz önemin altını çiziyoruz. İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan’la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.”

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Erdoğan’dan umre ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Cidde’de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştükten sonra Mekke’ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ziyareti çerçevesinde Umre yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Umre sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da