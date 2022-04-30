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Dünya Enerjide ciddi potansiyel var
ORTADOĞU

Enerjide ciddi potansiyel var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için bulunduğu Suudi Arabistan’da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan iki ülke ilişkileri için şu değerlendirmeyi yaptı: Suudi Arabistan ile sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayii, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerjide ciddi potansiyel var
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Kral Selman

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için gittiği Suudi Arabistan’da Kral Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştü.

Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hadimü’l Haremeyn’in daveti üzerine Suudi Arabistan’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan-Veliaht Prens Muhammed bin Selman
Recep Tayyip Erdoğan-Veliaht Prens Muhammed bin Selman

İLİŞKİLER HER ALANDA GELİŞECEK

Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki iş birliklerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Suudi Arabistan’la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz. Yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Körfez Bölgesi’ndeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesileyle ifade ediyoruz.

Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun ve bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı iş birliğine verdiğimiz önemin altını çiziyoruz. İlişkilerimizi her alanda geçmiştekinin de ötesine taşıyacağımıza inanıyorum. Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan’la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır.”

Erdoğan’dan umre ziyareti

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Cidde’de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile görüştükten sonra Mekke’ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke ziyareti çerçevesinde Umre yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Umre sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
FOTOĞRAF 6
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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Al-Salam Sarayı'ndaki törende, iki ülkenin milli marşları çalındı.<br><br>
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Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman heyetlerini birbirine takdim etti.<br><br>
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Erdoğan ve Selman, basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud tarafından resmi törenle karşılandı.


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