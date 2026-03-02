Erakçi: Bunlar 160 masum kızın mezarı

Hayatını kaybeden 160 kız öğrenci için kazılan mezarlar
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD- İsrail saldırısında hedef alınan okulda hayatını kaybedenler için kazılan mezarları paylaştı. Erakçi, "Bunlar katledilen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için kazılan mezarlara ait görsel paylaştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bunlar, ABD-İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu katledilen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Vücutları paramparça edildi. Trump tarafından vaat edilen
"kurtarma"
gerçekte işte bu.
Gazze'den Minab'a, masumlar soğukkanlılıkla katledildi.
