Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Erakçi: Bunlar 160 masum kızın mezarı

Erakçi: Bunlar 160 masum kızın mezarı

22:402/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Hayatını kaybeden 160 kız öğrenci için kazılan mezarlar
Hayatını kaybeden 160 kız öğrenci için kazılan mezarlar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD- İsrail saldırısında hedef alınan okulda hayatını kaybedenler için kazılan mezarları paylaştı. Erakçi, "Bunlar katledilen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için kazılan mezarlara ait görsel paylaştı.


İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bunlar, ABD-İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu katledilen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Vücutları paramparça edildi. Trump tarafından vaat edilen
"kurtarma"
gerçekte işte bu.

Gazze'den Minab'a, masumlar soğukkanlılıkla katledildi.



#İran
#ABD
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ayı kira zammı hesaplama 2026: Ev ve iş yeri kira artışı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?