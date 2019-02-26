Erdoğan: AB ikiyüzlülüğün tarihini yazmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.
Erdoğan, Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Parlamentosu'nun 'müzakerelerin askıya alınması' kararına ilişkin soruya "Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu kararların hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur" yanıtını verdi.
"AB'nin ikiyüzlülüğünün tarihini yazmıştır"
- "Bunlar kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. AB ikiyüzlülüğün tarihini yazmıştır. AB üyesi ülkelerde idam yasaktır değil mi? Şimdi AB üyesi ülkeler Sisi'nin davetine icabetle resim verdiler mi? O hafta içerisinde 9 genci bu Sisi idam etti. Kendi başkanlığı döneminde 42 tane Mısırlıyı idam etti. Sen nasıl oluyor da idama hem hoş bakmayacaksınız, ondan sonra da gidip idamı gerçekleştiren böyle bir adamla aynı karede poz vereceksiniz. Türkiye'de bazı kişiler cezaevine atıldığı anda kıyameti koparan bu AB değil mi?"