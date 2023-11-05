Erken doğum oranı üç kat arttı

Hava saldırılarında yaralanan hamile kadınların hem bebekleri hem de kendileri hayatlarını kaybediyor. Yoğun bombardıman altında olan Gazze’de erken doğum ve kürtaj oranı 7 Ekim’den bugüne 3 kat arttı.

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70 bin kişinin sığındığı Şifa Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olan Dr. Abed Abu Hasira, “Hava saldırılarında yaralanan hamilelerin bebeklerini cansız buluyoruz. Yaralı olmayan hamileler bile korkudan ve yetersiz gıda tüketiminden kaynaklı bebeklerini kaybediyor. Yeni doğan ünitesinde doktor, tıbbi ekipman, malzeme ve oda sıkıntısı yaşanıyor erken doğumlar çok ciddi ölçüde arttı” ifadelerini kullandı.

NEREYE GİDECEKLER

Hamile kadınların doğum için uygun ortamın olmayacağını düşünerek bulundukları yerde hareket etmeden beklediklerini söyleyen Doktor Hasira, şöyle devam etti: “Ölümü beklercesine korku içerisinde hastaneye sığınan hamile kadınlar, erken doğum ya da kürtaj oluyor. İsrail her yeri bombalıyor ve insanları güneye sıkıştırıyor. Güneydeki hastaneler de vatandaşlarla dolup taşmış durumda. Saldırıların başladığı günden beri erken doğum ve kürtajların sayısı 3 kat arttı. Erken doğum yapan bir kadın doğumdan sonra bana nereye gitmesi gerektiğini soruyor. Yürüyemiyor, yatması gerekiyor fakat ne yatak var ne ambulans. Evinin bombalanıp bombalanmadığını bile bilmiyor. Akıl almayacak zorluklar içerisinde mücadele ediyoruz.”

İLKEL DÖNEMLERDEKİ GİBİ

Her gün hava saldırılarına maruz kalan kadınlarla ilgili en az 3 veya 4 vaka için arandıklarını belirten Doktor Hasira, “Ameliyatlar yapıyoruz ama çok üzücü bir şekilde onları kaybediyoruz. Elektrikler kesildiği için cihazları kullanamıyoruz. Ultrasonlar çalışmadığı için hamile kadınların kontrolleri yapılamıyor. İlkel dönemlerdeki gibi tedavi uyguluyoruz” şeklinde konuştu.







