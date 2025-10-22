Yeni Şafak
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Türkiye-Azerbaycan arasında tır taşımacılığını sağlamaya hazırız"

12:5022/10/2025, Çarşamba
"Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu geçişini sağlamaya da siyasi olarak hazırız"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu’nda, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye’den Azerbaycan’a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu’na katıldı. Paşinyan forumda, Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki ulaştırma imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Paşinyan, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye’den Azerbaycan’a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ermenistan başbakanı, planlanan güzergahın "Margara-Yeğegnadzor-Goris-Sisian" hattı olacağını söyledi. Paşinyan ayrıca Nahçıvan ile Azerbaycan arasında çift yönlü taşımacılığın da Ermenistan üzerinden yapılmasına hazır olduklarını belirtti.


"Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu geçişini sağlamaya da siyasi olarak hazırız"


Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklamasında, Türkiye ile Nahçıvan arasındaki geçişler hakkında da konuşarak, "Türkiye ile Nahçıvan arasında ve Türkiye ile Azerbaycan’ın ana kısmı arasında demir yolu geçişini sağlamaya da siyasi olarak hazırız, fakat bu bölgelerdeki demir yollarının onarım veya yeniden inşa edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Nikol Paşinyan, bu teknik sorunların 2-3 yıl içinde çözüleceğine inandığını belirtti.



