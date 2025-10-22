Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları açıklayacak

'Yüzyılın Konut Projesi' başlıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları açıklayacak

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:4322/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
'Yüzyılın Konut Projesi'nde detaylar belli oluyor.
'Yüzyılın Konut Projesi'nde detaylar belli oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de cuma günü (24 Ekim) düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak. 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu Kayabaşı Mahallesi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları paylaşacak. Törende daha önce başlatılan 250 bin konutluk “İlk Evim Projesi” kapsamında evleri tamamlanan ailelere anahtar teslimi de yapılacak.

Türkiye deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu kez Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği kampanyanın adı ”Yüzyılın Konut Projesi” olacak.

Yüzyılın Konut Projesi 500 bin sosyal konut tanıtım töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de 24 Ekim Cuma günü düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde projenin detaylarını açıklayacak.

Tören, 2022 yılında başlatılan “İlk Evim Projesi” kapsamında sosyal konutların inşa edildiği Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi. Törende “İlk Evim Projesi” kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtar teslimi yapılacak. Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek evlerin büyüklüklerine, ödeme durumuna ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

Vatandaşlar uygun koşullarla ev sahibi olacak

“Yüzyılın Konut Projesi” ile bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Kimlere kontenjan sağlanacak?

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor.

#Recep Tayyip Erdoğan
#TOKİ
#Sosyal Konut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları neden düştü yeniden yükselecek mi? Altın piyasasında büyük bir çalkantı yaşandı